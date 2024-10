Verblüffende Entdeckung: Was das Gehirn wirklich vor dem Altern schützt

Von: mk

Kann die Zeit im Kopf wirklich verlangsamt werden? Eine überraschende Studie aus den USA liefert nun Hinweise darauf, dass die richtige Ernährung dabei helfen könnte. Forscher haben herausgefunden, dass bestimmte Nährstoffe eine schützende Wirkung auf unser Gehirn haben und den Alterungsprozess verlangsamen können – mit beeindruckenden Ergebnissen für Menschen über 65 Jahren.

Die Wissenschaft hinter der mediterranen Ernährung

Laut den Forschern der University of Nebraska Lincoln könnten Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien, die in der mediterranen Ernährung weit verbreitet sind, das Gehirn langsamer altern lassen. Diese Nährstoffe wirken sich positiv auf Gehirnfunktionen und den Stoffwechsel aus. Vor allem ältere Menschen profitieren davon, indem sich das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz verringern lässt. Die Forscher führten MRT-Scans durch und unterzogen die Probanden kognitiven Tests, die eindeutige Ergebnisse lieferten: Wer sich nährstoffreich ernährte, schnitt in den Tests besser ab und zeigte eine langsamere Gehirnalterung.

Die Studie und ihre Ergebnisse

Untersucht wurden Personen im Alter von 65 bis 75 Jahren. Dabei fokussierte sich die Studie auf die Auswirkungen einer nährstoffreichen Ernährung auf das Gehirn. Teilnehmer, die regelmäßig Lebensmittel mit Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien zu sich nahmen, wiesen eine bessere geistige Leistungsfähigkeit auf. MRI-Scans zeigten außerdem, dass diese Personen eine bessere Gehirnstruktur und -funktion besaßen. Aron Barbey, der Direktor des „Center for Brain, Biology and Behavior“, betont: „Unsere Studie geht über traditionelle Tests hinaus. Wir konnten einen direkten Zusammenhang zwischen Gehirnstruktur, Stoffwechsel und Ernährung feststellen.“

Warum die richtige Ernährung so wichtig ist

Die mediterrane Ernährung, reich an Fisch, Olivenöl, Gemüse und Nüssen, wird immer wieder mit gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht. Sie enthält viele der Nährstoffe, die in der Studie als schützend für das Gehirn identifiziert wurden. Insbesondere Omega-3-Fettsäuren, die in fettreichem Fisch wie Lachs oder Makrele vorkommen, gelten als besonders vorteilhaft. Antioxidantien, die in Obst, Gemüse und Nüssen vorkommen, schützen das Gehirn vor oxidativem Stress, einem wichtigen Faktor für das Altern.

Nächste Schritte der Forschung

Die Forscher planen nun, weitere Studien durchzuführen, um zu testen, ob eine gezielte Erhöhung dieser Nährstoffe in der Ernährung die geistige Leistungsfähigkeit noch weiter steigern kann. Auch die Entwicklung sogenannter „Nutraceuticals“, also Nahrungsergänzungsmittel auf Basis dieser Nährstoffe, steht im Fokus. Solche Präparate könnten in Zukunft dazu beitragen, die Gehirngesundheit zu fördern und das Risiko für altersbedingte kognitive Einschränkungen zu verringern.