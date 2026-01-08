Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Versteckte Brandgefahr im Wohnzimmer
Warum ein banaler Haushaltsfehler zur Brandfalle wird

Versteckte Brandgefahr im Wohnzimmer

Donnerstag, 08. Januar 2026 | 16:58 Uhr
Steckt dieser Brandherd auch in eurem Zuhause?
KI generiert
Schriftgröße

Von: red

Ihr habt eine Verlängerung hinter dem Sofa? Dann lest das jetzt! Viele von uns nutzen täglich Verlängerungskabel – hinter dem Fernseher, unter dem Schreibtisch oder neben dem Bett. Doch was nur wenige wissen: Ein alltäglicher Fehler bei der Nutzung kann zu lebensgefährlichen Bränden führen. Die Ursache bleibt oft jahrelang unbemerkt – bis es zu spät ist.

Der Fehler, den fast jeder macht

Habt ihr schon mal ein Verlängerungskabel gekauft, das viel länger ist als nötig? Vielleicht zehn Meter, obwohl ihr nur zwei Meter braucht? Die meisten lassen den überschüssigen Kabelteil einfach aufgewickelt liegen – oft sogar noch mit dem Original-Kabelbinder fixiert.

Klingt praktisch. Ist aber brandgefährlich.

Warum aufgewickelte Kabel zur Todesfalle werden können

Sobald Strom durch ein Kabel fließt, entsteht Wärme. Wenn das Kabel vollständig ausgerollt ist, kann diese Wärme problemlos entweichen. Ist es jedoch aufgerollt, staut sich die Hitze. Die einzelnen Windungen wärmen sich gegenseitig auf, und ein sogenannter „Hitzestau“ entsteht.

Das kann fatale Folgen haben:

  • Der Kunststoffmantel des Kabels wird weich
  • Er beginnt zu schmelzen
  • Die freiliegenden Kupferdrähte können sich berühren
  • Ein Kurzschluss entsteht – und mit etwas Staub oder Teppich in der Nähe: ein Brand

Besonders gefährlich: Geräte mit hoher Leistung

Der Effekt verschärft sich dramatisch, wenn ihr leistungsstarke Geräte anschließt, wie etwa:

  • Heizlüfter oder Ölradiatoren
  • Bügeleisen
  • Starke Staubsauger
  • Mikrowellen oder Kochplatten

In solchen Fällen kann sich das Kabel innerhalb weniger Minuten überhitzen. Und weil es oft versteckt liegt – hinter Möbeln oder unter Teppichen – bemerkt ihr die Gefahr erst, wenn ihr Rauch oder den Geruch von verbranntem Plastik wahrnehmt.

So schützt ihr euch – jetzt sofort handeln!

Experten und Feuerwehr warnen immer wieder: Aufgewickelte Verlängerungskabel sind eine häufige Ursache für vermeidbare Wohnungsbrände. Mit diesen drei einfachen Schritten könnt ihr euch und eure Familie schützen:

  1. Sofortcheck zu Hause: Geht durch eure Wohnung und schaut hinter Möbel und Schränke. Entdeckt ihr ein aufgewickeltes Verlängerungskabel? Dann sofort ausstecken.
  2. Immer vollständig ausrollen: Egal, ob ihr nur 1 Meter benötigt – das komplette Kabel muss ausgerollt werden, damit die Wärme entweichen kann.
  3. Temperatur prüfen: Wenn ihr ein Gerät verwendet, das viel Strom zieht, fühlt vorsichtig am Kabel. Wird es warm oder heiß? Sofort ausschalten und durch eine geeignetere Lösung ersetzen.

Mit nur wenigen Handgriffen könnt ihr verhindern, dass ein einfacher Haushaltsgegenstand zur Katastrophe führt. Schaut jetzt nach – bevor es zu spät ist.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
63
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Kommentare
40
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Blackout in Berlin: Vulkangruppe weist Russland-Spekulationen zurück
Kommentare
33
Blackout in Berlin: Vulkangruppe weist Russland-Spekulationen zurück
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Kommentare
29
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Dänemarks Albtraum: Trump lockt Grönlands Separatisten mit “Assoziierungsvertrag”
Kommentare
28
Dänemarks Albtraum: Trump lockt Grönlands Separatisten mit “Assoziierungsvertrag”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 