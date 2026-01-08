Versteckte Brandgefahr im Wohnzimmer

Von: red

Ihr habt eine Verlängerung hinter dem Sofa? Dann lest das jetzt! Viele von uns nutzen täglich Verlängerungskabel – hinter dem Fernseher, unter dem Schreibtisch oder neben dem Bett. Doch was nur wenige wissen: Ein alltäglicher Fehler bei der Nutzung kann zu lebensgefährlichen Bränden führen. Die Ursache bleibt oft jahrelang unbemerkt – bis es zu spät ist.

Der Fehler, den fast jeder macht

Habt ihr schon mal ein Verlängerungskabel gekauft, das viel länger ist als nötig? Vielleicht zehn Meter, obwohl ihr nur zwei Meter braucht? Die meisten lassen den überschüssigen Kabelteil einfach aufgewickelt liegen – oft sogar noch mit dem Original-Kabelbinder fixiert.

Klingt praktisch. Ist aber brandgefährlich.

Warum aufgewickelte Kabel zur Todesfalle werden können

Sobald Strom durch ein Kabel fließt, entsteht Wärme. Wenn das Kabel vollständig ausgerollt ist, kann diese Wärme problemlos entweichen. Ist es jedoch aufgerollt, staut sich die Hitze. Die einzelnen Windungen wärmen sich gegenseitig auf, und ein sogenannter „Hitzestau“ entsteht.

Das kann fatale Folgen haben:

Der Kunststoffmantel des Kabels wird weich

Er beginnt zu schmelzen

Die freiliegenden Kupferdrähte können sich berühren

Ein Kurzschluss entsteht – und mit etwas Staub oder Teppich in der Nähe: ein Brand

Besonders gefährlich: Geräte mit hoher Leistung

Der Effekt verschärft sich dramatisch, wenn ihr leistungsstarke Geräte anschließt, wie etwa:

Heizlüfter oder Ölradiatoren

Bügeleisen

Starke Staubsauger

Mikrowellen oder Kochplatten

In solchen Fällen kann sich das Kabel innerhalb weniger Minuten überhitzen. Und weil es oft versteckt liegt – hinter Möbeln oder unter Teppichen – bemerkt ihr die Gefahr erst, wenn ihr Rauch oder den Geruch von verbranntem Plastik wahrnehmt.

So schützt ihr euch – jetzt sofort handeln!

Experten und Feuerwehr warnen immer wieder: Aufgewickelte Verlängerungskabel sind eine häufige Ursache für vermeidbare Wohnungsbrände. Mit diesen drei einfachen Schritten könnt ihr euch und eure Familie schützen:

Sofortcheck zu Hause: Geht durch eure Wohnung und schaut hinter Möbel und Schränke. Entdeckt ihr ein aufgewickeltes Verlängerungskabel? Dann sofort ausstecken. Immer vollständig ausrollen: Egal, ob ihr nur 1 Meter benötigt – das komplette Kabel muss ausgerollt werden, damit die Wärme entweichen kann. Temperatur prüfen: Wenn ihr ein Gerät verwendet, das viel Strom zieht, fühlt vorsichtig am Kabel. Wird es warm oder heiß? Sofort ausschalten und durch eine geeignetere Lösung ersetzen.

Mit nur wenigen Handgriffen könnt ihr verhindern, dass ein einfacher Haushaltsgegenstand zur Katastrophe führt. Schaut jetzt nach – bevor es zu spät ist.