Vogelnest führt in Vorarlberg zu Laternenbrand

Von: apa

Ein in einer Straßenlaterne gebautes Vogelnest hat am Samstagabend in Hohenems die Laterne in Brand gesetzt. Aufgrund der Wärmeentwicklung des Leuchtkörpers begann zunächst das Nest zu qualmen und dann zu brennen. In weiterer Folge fing auch das Laternengehäuse Feuer. Als Konsequenz fiel die Straßenbeleuchtung beim Kreisverkehr der Autobahnabfahrt aus, informierte die Polizei. Der Brand war rasch gelöscht, weder Mensch noch Tier kamen zu Schaden.