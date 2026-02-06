Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Walnüsse senken Cholesterin messbar
Ein Snack schützt euer Herz – sagt die Forschung

Walnüsse senken Cholesterin messbar

Freitag, 06. Februar 2026 | 08:20 Uhr
Dieser Snack schützt euer Herz heimlich
Pixabay
Schriftgröße

Von: atav

Ein kleiner Snack mit großer Wirkung
Viele Studien deuten darauf hin, dass Walnüsse nicht nur lecker sind, sondern auch eine bemerkenswerte Wirkung auf den Cholesterinspiegel haben. Bereits 1993 machten Forschende der Loma Linda Universität auf das gesundheitliche Potenzial aufmerksam. Inzwischen belegen hunderte Studien den positiven Einfluss dieses Nuss-Klassikers auf Herz und Gefäße.

Wissenschaft bestätigt: Tägliche Dosis senkt Cholesterin
Eine aktuelle Untersuchung, veröffentlicht im Fachjournal AHA Journals, zeigt: Wer täglich 30–60 Gramm Walnüsse isst, kann den Gesamtcholesterinwert sowie das „schlechte“ LDL-Cholesterin um bis zu 4 % senken – und das langfristig.

Das LDL-Cholesterin ist besonders gefährlich, da es sich in den Arterien ablagern und so das Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall erhöhen kann. Walnüsse wirken dem gezielt entgegen.

Warum Walnüsse so effektiv sind
Die besondere Wirkung der Walnüsse liegt in ihrer einzigartigen Nährstoffkombination – nicht in einem einzelnen „Super-Inhaltsstoff“. Fünf Eigenschaften machen sie zu einem echten Gesundheits-Booster:

1. Pflanzliches Eiweiß für ein starkes Herz
Eine Portion Walnüsse (ca. 14 Hälften) enthält rund 4 g Eiweiß. Pflanzliches Eiweiß ist fettärmer als tierisches und enthält weniger gesättigte Fettsäuren – ein klarer Vorteil für den Cholesterinspiegel.

2. Ballaststoffe helfen beim Ausscheiden von Cholesterin
Etwa 2 g Ballaststoffe pro Portion sorgen dafür, dass überschüssiges Cholesterin über die Verdauung ausgeschieden wird, bevor es ins Blut gelangt. So wird die Aufnahme von LDL-Cholesterin direkt reduziert.

3. Gesunde Fette mit Wirkung
Walnüsse enthalten reichlich ungesättigte Fettsäuren – insbesondere Linolsäure und die pflanzliche Omega-3-Fettsäure ALA. Diese helfen, das LDL-Cholesterin zu senken und wirken positiv auf die Blutfettwerte insgesamt.

4. Antioxidantien gegen stille Entzündungen
In Walnüssen stecken sogenannte Polyphenole – Pflanzenstoffe mit antioxidativer Wirkung. Diese helfen, chronische Entzündungen zu reduzieren, die als Mitverursacher vieler Herz-Kreislauf-Erkrankungen gelten.

5. Gut für den Darm – und fürs Herz
Walnüsse fördern eine gesunde Darmflora, indem sie das Wachstum nützlicher Bakterien anregen. Eine stabile Darmgesundheit beeinflusst nicht nur das Immunsystem positiv, sondern spielt auch eine wichtige Rolle beim Cholesterin-Stoffwechsel.

Wenn ihr also eurer Gesundheit etwas Gutes tun wollt: Greift täglich zu einer kleinen Portion Walnüsse. Ob pur, im Müsli oder als Topping – euer Herz wird es euch danken.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Kommentare
70
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu können”
Kommentare
43
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu können”
Der Großteil der Südtiroler fühlt sich sicher, aber…
Kommentare
38
Der Großteil der Südtiroler fühlt sich sicher, aber…
Dealer besetzen fremdes Appartement in Bozen
Kommentare
34
Dealer besetzen fremdes Appartement in Bozen
Olympia-Baustelle unter Druck: Video zeigt Arbeiter ohne Sicherung
Kommentare
33
Olympia-Baustelle unter Druck: Video zeigt Arbeiter ohne Sicherung
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 