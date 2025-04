Warnsignale des Herzens: Diese Anzeichen sollten wir ernst nehmen

Von: red

Ein Herzinfarkt kommt oft plötzlich, doch selten ohne Vorwarnung. Wer die typischen und auch die weniger bekannten Symptome kennt, kann rechtzeitig handeln und Leben retten. Denn jede Minute zählt.

Das bekannteste Anzeichen ist ein starker, anhaltender Schmerz in der Brust, der in Arme, Rücken, Hals oder Kiefer ausstrahlen kann. Doch nicht alle Herzinfarkte äußern sich so eindeutig. Besonders bei Frauen, älteren Menschen und Diabetikern treten oft sogenannte „stille“ Symptome auf und werden deshalb häufig übersehen.

Dazu gehören Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, kalter Schweiß, Schwindel oder starke Erschöpfung. Auch ein plötzliches Angstgefühl, das einem Panikanfall ähnelt, kann auf einen Infarkt hindeuten und sollte ernstgenommen werden. Dr. Stefan Waller, bekannt als „Dr. Heart“ betont die Bedeutung eines gesunden Lebensstils zur Vorbeugung:

„Benutzen sie ihren Körper täglich, haben Sie Spaß an der Bewegung und vermeiden Sie die allgegenwärtigen Bequemlichkeiten wie Rolltreppen, Fahrstühle und Co.“

Bei Verdacht auf einen Herzinfarkt ist jede Minute wichtig. Zögert nicht den Notruf zu wählen, selbst wenn ihr euch unsicher seid. Zeit ist in solchen Fällen der entscheidende Faktor: Je schneller die Durchblutung wiederhergestellt wird, desto größer die Überlebenschance und desto geringer die Folgeschäden. Auch wenn die Symptome nur schwach ausgeprägt sind, sollten sie nicht bagatellisiert werden.

Vorsorge ist ebenso wichtig wie schnelles Handeln: Wer Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Übergewicht, Rauchen oder familiäre Vorbelastung kennt, sollte regelmäßige ärztliche Kontrollen wahrnehmen und auf einen herzgesunden Lebensstil achten.

Ein Herzinfarkt kann jeden treffen, auch scheinbar fitte Menschen. Deshalb gilt: Lieber einmal zu oft den Notruf wählen als einmal zu wenig. Das Wissen um die Warnzeichen kann den Unterschied machen zwischen Leben und Tod.