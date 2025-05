Warum der USB-Port mehr kann, als ihr denkt

Von: red

Ihr habt ihn sicher schon mal gesehen – diesen kleinen USB-Anschluss an der Rückseite eures Routers. Viele von uns ignorieren ihn einfach. Doch was, wenn wir euch sagen, dass dieser Port euer digitales Leben einfacher, sicherer und praktischer machen kann? Hinter diesem versteckten Feature steckt ein echtes Multitalent. Hier sind fünf geniale Möglichkeiten, wie ihr den USB-Port eures Routers sinnvoll nutzen könnt.

1. Eure eigene private Cloud – ganz ohne Abo

Habt ihr genug von kostenpflichtigen Cloud-Diensten? Mit einem USB-Stick oder einer externen Festplatte am Router könnt ihr ganz einfach eure eigene private Cloud einrichten. Alle Geräte in eurem Netzwerk – vom Laptop bis zum Smartphone – können so auf eure Dateien zugreifen, ohne zusätzliche Apps oder Abos. Und das Beste: Ihr behaltet die volle Kontrolle über eure Daten.

2. Dateien im ganzen Haus teilen – wie ein Profi

Ob Fotos, Filme oder Arbeitsdokumente: Wenn ihr ein Speichermedium an den USB-Port hängt, könnt ihr es wie einen kleinen Heim-Server nutzen. Jeder im Haushalt kann auf die Dateien zugreifen, ohne ständig Sticks oder Festplatten herumzureichen. Ideal, um gemeinsam Filme zu streamen oder Musik zu teilen – direkt über euer WLAN.

3. Die alte Drucker-Maschine wird kabellos

Euer Drucker hat kein WLAN? Kein Problem! Schließt ihn einfach über USB an den Router an (sofern euer Router das unterstützt). Schon könnt ihr von jedem Gerät im Netzwerk drucken – ganz ohne Kabelsalat oder zusätzliche Software. So wird selbst der betagte Drucker zu einem modernen WLAN-Drucker.

4. Automatische Backups ohne Aufwand

Sorgt ihr euch um Datenverlust? Mit dem USB-Port am Router könnt ihr automatische Backups einrichten. Euer Computer speichert wichtige Dateien regelmäßig auf der angeschlossenen Festplatte – ganz ohne manuelles Kopieren. So sind eure Daten immer sicher, auch wenn mal was schiefgeht.

5. Downloads rund um die Uhr – auch wenn der PC aus ist

Ihr wollt große Dateien herunterladen, ohne den Computer die ganze Nacht laufen zu lassen? Manche Router bieten integrierte Download-Manager. Damit könnt ihr Downloads direkt am Router starten – sogar per App. Die Dateien landen direkt auf der angeschlossenen Festplatte, während euer PC ruhig schlafen darf.

Habt ihr den USB-Port an eurem Router schon einmal genutzt? Falls nicht: Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, das kleine Technik-Wunder auszuprobieren!