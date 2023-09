Warum ist so viel Plastik in den Meeren?

Bozen – An diesem Samstag, den 16. September, findet der World Cleanup Day statt, der weltweit Millionen von Menschen im Kampf gegen die Abfall-Krise vereint, die tatkräftig für eine enkeltauglichere Welt mit anpacken. Der Fischereiverband Südtirol zeigt zu diesem Anlass am Samstagabend um 20.30 Uhr die preisgekrönte Doku „The North Drift – Plastik in Strömen“ im Filmclub Bozen.

“Eine deutsche Bierflasche, angeschwemmt auf einer zu Fuß unerreichbaren Insel der Lofoten im Nordpolarmeer. Wo kam die her? Etwa wirklich aus Deutschland? Oder war es doch ein durstiger Tourist, der nach genüsslichem Verzehr die Flasche anschließend im Ozean entsorgte? Und was hat das Thema überhaupt mit uns zu tun? Wir wohnen ja nicht am Meer! Sehr viel mehr als wir glauben, denn jedes Stück Müll, auch in den entlegensten Ecken der Weltmeere, hat seinen Ursprung im unachtsamen Umgang des Menschen. Unsere Flüsse transportieren dabei unseren Müll in die Ozeane, wo er in alle Himmelsrichtungen treibt und jahrhundertelang dieses sensible Ökosystem schädigt. Das Meer beginnt auch hier, bei uns, in den Flüssen vor unseren Füßen, mitten in Südtirol”, so der Fischereiverband.

Südtirols Fischer und Fischereivereine kennen das Problem aus nächster Nähe und organisieren daher jährlich viele Müllsammelaktionen entlang unserer Gewässer, bei denen leider immer noch viel zu viel Abfall gesammelt und fachgerecht entsorgt werden müsse. Dabei konzentriere sich das Müllaufkommen besonders in der Nähe von Parkplätzen und Straßenausbuchtungen entlang der Gewässer sowie an Brücken. “Daraus lässt sich schließen, dass ein Großteil des in den Flüssen und Bächen anfallenden Mülls auch heutzutage immer noch auf absichtliche und illegale Müllentsorgungen zurückgeht. Von der Hausmüllentsorgung der ‘schlauen’ Mitbürger, denen der Weg in den gemeindeeigenen Recyclinghof ‘zu weit’ ist, über den Abfall der illegalen Zeltplätze in Siedlungsnähe bis zur ‘professionellen’ Entsorgung von Altreifen und sonstigem Müll, immer wieder sind es die Fischer, die auf diese Umweltvergehen aufmerksam machen. Leider wird dieser Problematik von Institutionen aber immer noch zu wenig Aufmerksamkeit gegeben.” Auch deshalb ist der Fischereiverband Südtirol Initiator dieses Filmabends.

Am Wochenende rund um den World Cleanup Day finden in Südtirol bereits eine Reihe von konkreten Aktionen statt. Der Fischereiverband ergänzt die vielen Bemühungen von Vereinen und Organisationen mit diesem Filmabend, der aufzeigen und sensibilisieren soll, dass man vor Ort die Dinge ändern müssen, um aus globalen Problemen globale Lösungen zu schaffen. Die Doku glänzt mit fantastischen Bildern von gewaltigen Landschaften, die nur auf den ersten Blick unberührt erscheinen, da beim genaueren Hinsehen an deren Küsten unser Zivilisationsmüll auftaucht. Dabei zeigt der Film, wie wir alle Teil desselben Kreislaufs sind und jeder Einzelne die Macht hat, etwas zu verändern.

The North Drift – Plastik in Strömen, 94 Min., Deutsch/Englisch – O-Ton mit deutschen Untertiteln.