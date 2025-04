Warum keiner mehr in diesen Berufen arbeiten will

Von: red

Lange Arbeitszeiten, Stress und schlechte Bezahlung sorgen dafür, dass bestimmte Berufe kaum noch besetzt werden. Besonders in der Pflege, im Handwerk, in der Gastronomie und in der Logistik herrscht akuter Personalmangel. Warum sind diese Berufe so unattraktiv geworden?

Pflegeberufe – Kaum Nachwuchs

Pflegekräfte werden dringend gesucht, aber der Job ist körperlich und psychisch belastend. Niedrige Gehälter und unregelmäßige Schichten schrecken viele ab. Die geringe Wertschätzung im Gesundheitssystem verschärft die Problematik zusätzlich. Immer mehr Pflegekräfte wechseln in andere Berufe oder gehen ins Ausland, wo bessere Bedingungen herrschen. Laut dem Statistischen Bundesamt wird der Bedarf an Pflegekräften bis 2049 um 33 Prozent steigen, während die Zahl der verfügbaren Fachkräfte stagniert.

Handwerk – Hoher Bedarf, wenig Bewerber

Dachdecker, Elektriker und Installateure sind gefragt, aber es gibt kaum Nachwuchs. Viele junge Menschen bevorzugen Berufe mit Homeoffice-Möglichkeit oder akademische Laufbahnen. Zudem wird körperliche Arbeit oft als anstrengend und schlecht bezahlt wahrgenommen. Im Jahr 2022 gab es im Handwerk rund 236.818 unbesetzte Stellen, ein Rekordwert.

Gastronomie – Arbeiten unter Dauerstress

Kellner, Köche und Küchenpersonal sind überarbeitet und unterbezahlt. Die Arbeitszeiten sind unattraktiv, da Wochenend- und Nachtarbeit die Regel sind. Viele Beschäftigte wechseln in besser bezahlte Branchen mit geregelten Arbeitszeiten. Laut aktuellen Studien verzeichnet die Gastronomie seit Jahren eine sinkende Zahl an Fachkräften, was zu massiven Engpässen führt.

Logistik – Ein Knochenjob mit wenig Lohn

Lkw-Fahrer und Paketzusteller stehen unter hohem Zeitdruck und haben oft einen anstrengenden Arbeitsalltag. Lange Fahrzeiten, unregelmäßige Pausen und niedrige Gehälter sorgen dafür, dass immer weniger Menschen diesen Beruf ergreifen möchten. Der anhaltende Mangel an Lkw-Fahrern könnte langfristig die Lieferketten gefährden.

Höhere Gehälter, bessere Arbeitszeiten und mehr Wertschätzung könnten helfen, diese Berufe wieder attraktiver zu machen. Ohne gezielte Verbesserungen wird der Fachkräftemangel weiter zunehmen und die Versorgungssicherheit gefährden.