Warum sehen Japaner “süß” aus?

Japaner gelten bezüglich ihres Aussehen als “süß” und nicht als “sexy” oder “schön”. Wie kommt das?

Die Wissenschaft geht dieser Frage nach und analysiert die Gesichtszüge des Menschen genauer. Es liegt daher an den Gesichtsproportionen, dass jemand in die eine oder andere Kategorie hineinfällt.

Wurde euer Interesse am Thema geweckt, so schaut euch das folgende Video an. So manches Rätsel wird gelüftet: