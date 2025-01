Warum sind meine Füße und Hände ständig kalt?

Von: red

Das Gefühl, dass die Füße und Hände einfach nicht warm werden wollen, kennen viele. Besonders im Winter ist das unangenehm, wenn man trotz warmer Kleidung und Heizung das Gefühl hat, dass man einfach nicht aufwärmt.

Gründe

Kalte Hände und Füße entstehen oft durch eine verminderte Blutzirkulation. Besonders bei schlanken Menschen fehlt die Isolierung durch Körperfett, was den Wärmeverlust begünstigt. Bradykardie, also eine langsame Herzfrequenz, kann ebenfalls zu diesem Problem führen, da das Herz das Blut langsamer durch den Körper pumpt und die Extremitäten nicht ausreichend versorgt werden. Andere Ursachen sind kaltes Wetter, Stress oder Krankheiten wie das Raynaud-Syndrom, bei dem die Blutgefäße in den Extremitäten verengt sind.

Alltagshelfer

Bewegung ist eine der besten Methoden, um die Blutzirkulation zu fördern. Regelmäßige körperliche Aktivität oder einfache Übungen wie Fuß- und Handkreisen können helfen, die Blutzirkulation zu steigern. Darüber hinaus sollte man auf eine ausgewogene Ernährung achten, die reich an Vitaminen und Mineralstoffen ist, die die Blutzirkulation unterstützen. Besonders hilfreich sind Vitamin B12, Vitamin D, Magnesium und Kalium. Lebensmittel wie Ingwer, Zimt und Chili fördern ebenfalls den Kreislauf und können dabei helfen, kalte Extremitäten zu vermeiden. Wenn kalte Hände und Füße trotz dieser Maßnahmen weiterhin bestehen, könnte eine ärztliche Untersuchung ratsam sein.

Kalte Hände und Füße sind eine kleine Herausforderung, die du aber leicht meistern kannst. Meistens steckt dahinter einfach eine schlechtere Durchblutung, die mit ein paar einfachen Änderungen im Alltag verbessert werden kann. Also, keine Panik: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Wärme zurückzuholen.