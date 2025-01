Was ihr schon immer übers Saunieren wissen wolltet

Von: red

Wer regelmäßig in die Saune geht tut sich und seinem Körper etwas Gutes. Verspannte Muskeln werden gelockert, das Immunsystem gestärkt, der Kreislauf angeregt. Ihr habt so richtig Lust auf euren ersten Saunagang, aber auch eine ganze Reihe Fragen, die ihr vorher beantwortet haben wollt? Bitte sehr:

Muss ich in der Saune nackt sein?

Das ist eine Frage, die so manchen umtreibt. Und die Antwort wird den einen überraschen, die andere Beruhigen: Nein. Niemand ist verpflichtet nackt in die Saune zu gehen. Auch nicht in eine „textilfreie“. Das Textilverbot gilt lediglich für Badekleidung, also Bikini, Badeanzug und Badehose. Das Ganze hat gesundheitliche Gründe. Die synthetischen Materialien von Badekleidung erschweren das Schwitzen, es kann schlimmsten Falls zu einem Hitzestau kommen. Wer sich unwohl fühlt kann sich in ein Sauna-Tuch wickeln oder einen speziellen Sauna-Kilt tragen.

Was packe ich alles in meine Saunatasche?

Auch beim Saunieren ist eine gute Vorbereitung das A und O. In eure Tasche gehört auf jeden Fall ein großes Handtuch. besser noch zwei – eins zum abtrocknen nach dem Duschen und eins als Unterlage, auf der ihr in der Sauna sitzt oder liegt. Außerdem braucht ihr einen Bademantel und Badeschlappen für die Zeit zwischen den Saunagängen. Solltet ihr etwas davon vergessen, ist das halb so wild. In den allermeisten Saunalandschaften könnt ihr das Equipment für kleines Geld leihen oder kaufen. Schmuck und Kontaktlinsen solltet ihr besser zuhause lassen. Für eure Brille gibt es extra Haltevorrichtungen vor der Sauna. Unbedingt einpacken dagegen: Eine oder auch mehrere große Flaschen Wasser.

Darf ich erkältet in die Sauna?

„Ich würde davon abraten, erkältet in die Sauna zu gehe“, erklärt die Saunameisterin Romelia Fiering. Der Saunagang stellt eine zusätzliche Beanspruchung für den Körper dar, wodurch sich der Gesundheitszustand verschlechtern kann. Und mal ganz ehrlich: Wolltet ihr neben einem schniefenden Menschen auf einem Holzbrett sitzen? Nein? Genau. Mit Erkältung also lieber zuhause bleiben.