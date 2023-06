Was macht ein Rehkitz hier? – VIDEO

Bozen – Wer sich mit Joggen fithalten will, verbrennt unter Umständen nicht nur Kalorien, sondern kann auch Überraschendes erleben. Wie man im Video sieht, ist auf der Guntschnapromenade in Bozen erst kürzlich am Abend ein Rehkitz aufgetaucht. Das Jungtier hat sich offenbar etwas weiter an die Stadt herangewagt.

Dass das Kitz alleine da steht, sorgt im ersten Augenblick für Verwunderung. Doch dann hört man ein Geräusch von weiter oben.

Die Mutter kommt das Jungtier “holen” und zusammen gehen sie dann weiter – ein Erlebnis, das einen beim abendlichen Lauf wohl aus der Routine reißt und das man sicher nicht so schnell vergisst.