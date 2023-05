Weihnachtsbaum am Wiener Rathausplatz kommt heuer aus Südtirol

Wien/Bozen – Am Wiener Rathausplatz wird im kommenden Winter ein Weihnachtsbaum aus Südtirol stehen: Für die Entsendung einer Fichte hat die Landesregierung heute grünes Licht gegeben.

Gemäß langjähriger Tradition wechseln sich die österreichischen Bundesländer und Südtirol alle neun Jahre ab, um einen Weihnachtsbaum nach Wien zu schicken. “Zuletzt hatten wir diese Gelegenheit im Jahr 2014, und nun ist es erneut an der Zeit, eine unserer Fichten in der österreichischen Hauptstadt aufzustellen”, berichtet der Landesrat für Land- und Forstwirtschaft Arnold Schuler.

Transport bis 30. Oktober, Eröffnung am 11. November

Für die Vorbereitungen und anfallenden Kosten hat die Landesregierung in ihrer Sitzung am heutigen Dienstag (30. Mai) grünes Licht gegeben: Die Agentur Landesdomäne wurde beauftragt, die Bestellung und den Transport des Weihnachtsbaumes für die Stadt Wien zu organisieren. Bis zum Sommer soll eine Fichte von etwa 25 bis 28 Metern Höhe gefunden werden. Der Transport wird spätestens am 30. Oktober 2023 erfolgen. Die direkten Ausgaben für diese Aktion belaufen sich auf rund 44.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Der Festakt zur Illuminierung und Eröffnung des Wiener Christkindlmarktes, an dem auch Vertretende aus Südtirol teilnehmen werden, findet am 11. November 2023 statt. “Wir sind stolz darauf, dass unsere Region die Möglichkeit hat, die vorweihnachtliche Atmosphäre in Wien mitzugestalten. Die enge Kooperation zwischen Südtirol und Wien erstreckt sich jedoch über den festlichen Höhepunkt der Weihnachtszeit hinaus. In den letzten Jahren haben beide Länder verstärkt daran gearbeitet, den Austausch auf verschiedenen Ebenen zu intensivieren”, sagt Landesrat Schuler.