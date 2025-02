Welche Pflege braucht Männerhaut wirklich?

Von: red

Cleansing, Seren, Toner, Masken, Tages- und Nachtcremes – für die meisten Frauen gute Bekannte, Vertraute und Freunde, die ihnen zu gesunder, gepflegter und strahlender Haut verhelfen. Und auch immer mehr Männer haben den Benefit von Gesichtspflege für sich entdeckt. Das ist eine wirklich schöne Entwicklung. Doch es reicht nicht, sich ab und zu mal an den Tiegel, Tuben und Ampullen der Liebsten zu vergreifen. Männerhaut braucht eine spezielle Pflege. Wir sagen euch, warum das so ist. Und haben auch gleich eine Routine für euch, kurz, knackig, praktisch, alltagstauglich.

Unterschiede in der Beschaffenheit der Haut

Es gibt immer mehr Produkte auf dem Markt, die sich gezielt an Männer richten. Und das nicht ohne Grund. „Denn die Haut von Männern hat oft andere Bedürfnisse”, erklärt Dr. Marion Moers-Carpi, Dermatologin aus München. “Oft produziert die Haut bei Männern sogar doppelt so viel Talg wie bei Frauen. Das liegt am Geschlechtshormon Testosteron, das bei Männern deutlich dominiert und die Talgproduktion anfeuert.“ Außerdem haben Männer meist größere Poren, was in Kombination mit fettigerer Haut schneller zu Unreinheiten führt. Auf der anderen Seite bildet mehr Hautfett einen besseren Schutzfilm, der die Haut vorm Austrocknen schützt.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied sind die Kollagefasern. Diese sind bei Männern quer vernetzt, statt wie bei Frauen parallel. Das führt nicht nur zu einem strafferen Bindegewebe, sondern auch zu einer strafferen Haut.

Die richtige Pflege

Trotz aller evolutionärer Vorteile sollten Männer dennoch nicht gänzlich auf die Pflege ihrer Haut verzichten. Der Rat der Expertin lautet hier: „Lieber kurz und knackig, dafür aber täglich“ z.B. in diesen drei simplen Schritten, am besten morgens und abends:

Reinigen – Gerade bei fettiger Haut ist die Reinigung besonders wichtig. Ein mildes Waschgel befreit die Haut von Staub, Schmutz und überschüssigem Fett. Die Haut anschließend bitte nicht wild trocken rubbeln, sondern vorsichtig mit einem sauberen Handtuch abtupfen.

Gesichtswasser – Ein mit Toner oder Tonic getränktes Wattepad bereitet die Haut optimal auf die folgende Pflege vor.

Creme oder Gel – Die Pflege sollte sich ganz nach den Bedürfnissen eurer Haut richten. Wer fettige Haut hat, wählt am besten ein leichtes Gel oder eine Creme auf Wasserbasis. Wer zu Trockenheit und Spannung neigt, braucht es reichhaltiger.

Pro-Tipp: Einmal die Woche ein sanftes Peeling ist der absolute Game Changer und bringt eure Haut auf ein ganz neues Level.