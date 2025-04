Welchen Einfluss hat Kaffee auf den Cholesterinspiegel?

Von: red

Espresso, Latte Macchiato, Flat White, Americano, Cold Brew oder Handgefiltert – Kaffee ist Liebe, Kaffee ist Leben. Aber wusstet ihr, dass euer Kaffee direkten Einfluss auf euren Cholesterinspiegel nimmt? Eine neue Studie aus Schweden hat sich die verschiedenen Zubereitungsarten und insbesondere deren Filter näher angeschaut.

Welche Kaffeefilter das Cholesterin erhöhen können

Für die meisten gehört Kaffee zum (Büro-)Alltag. Rund vier Tassen des schwarzen Goldes trinkt jeder Erwachse im Schnitt pro Tag. Und daran ist auch absolut nichts auszusetzen. Besonders der frühmorgendliche Kaffeegenuss ist besser als sein Ruf und sogar gesund, wie wir hier berichten. Viele der Maschinen am Arbeitsplatz arbeiten mit Metall- oder Dauerfiltern. Genau hier setzen die Ergebnisse der schwedischen Forschenden an.

Laut der im Fachjournal „Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases“ veröffentlichten Studie enthalten Kaffees aus diesen Maschinen deutlich höhere Mengen zweier Stoffe, die sich negativ auf den Abbau von Cholesterin im Körper auswirken. Die Übeltäter stammen aus der Kaffeebohne und heißen Cafestol und Kahweol.

Was macht Cafestol und Kahweol so problematisch?

Beide Stoffe kommen ganz natürlich im Kaffee vor und wirken sich direkt auf ein zentrales Enzym unseres Körpers aus. Dieses Enzym ist dafür zuständig, dass Cholesterin in Gallensäure umgewandelt wird. Wird es nun durch Cafestol und Kahweol gehemmt, bleibt mehr Cholesterin im Blut, der Cholesterinspiegel wird auf Dauer erhöht, was sich wiederum ungünstig auf das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auswirkt.

Das Forschungsteam untersuchte die Kaffees, die zuvor durch verschiedene Filter gelaufen waren auf die beiden Stoffe. Am höchsten war der Gehalt im sogenanntem Kokkaffee und Espresso. Beim Kokkaffee wird gemahlenes Kaffeepulver direkt mit Wasser aufgekocht, ganz ohne Filter. Auch der weit verbreitete Bürokaffee aus Maschinen mit Metallfiltern schnitt nicht so recht gut ab. Deutlich geringer und damit besser sind die Werte bei French Press Maschinen. Als glänzender Sieger der Studie geht jedoch der gute alte Papierfilter hervor. Wenn ihr also auf euren Cholesterinspiegel achten wollt, sollt oder müsst, brüht ihr euren Kaffee am besten ganz traditionell.