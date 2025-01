Wie Traubentrester Alzheimer und Co den Kampf ansagt

Von: red

Alzheimer, Parkinson, Huntington – diese Krankheiten haben etwas gemein. Sie sind neurodegenerativ, d.h. sie führen dazu, dass im Gehirn unaufhaltsam Nervenzellen sterben. Seit Jahrzehnten wird daran gearbeitet, diese Prozesse aufzuhalten und bereits ihre Entstehung zu verhindern. Das Projekt „SUSTAIN“ aus Südtirol widmet sich einem vielversprechenden Stoff: Trester, einem Nebenprodukt der Weinhestellung.

Was ist Trester

Bei der Herstellung von 100 Litern Wein entstehen etwa 30 Kilogramm Traubentrester. Dieser umfasst Schalen, Kerne und alle festen Bestandteile, die nach dem Pressen übrig bleiben. Ebenfalls enthalten sind jede Menge Polyphenole – organischen Substanzen, die für ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften bekannt sind. Neben ihren Anti-Aging-Eigenschaften sind bestimmte Polyphenole in der Lage Amyloid-Proteine abzubauen. Diese Proteine stehen in direktem Zusammenhang mit der Entstehung neurodegenerativer Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson.

Wer steckt hinter „SUSTAIN“

Ziel des Projekts „SUSTAIN“ – kurz für „System for the SUSTAINable Use of Pomaces for Circular Economy and Innovative Products“ – ist es, Möglichkeiten der Wiederverwendung der Nebenprodukte für medizinische Zwecke zu ermitteln. Das Projekt ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit des Versuchszentrums Laimburg mit der Freien Universität Bozen, der Polytechnischen Universität Marken und der Weinkellerei Zanotelli. Alberto Ceccon, Leiter des Labors für NMR-Spektroskopie am Versuchszentrums Laimburg, koordiniert das Projekt. Jeder Projektpartner befasst sich mit dem ihm naheliegenden Forschungsaspekt: Die Weinkellerei stellt den Trester zur Verfügung, aus dem die Freien Universität Bozen die Polyphenole extrahiert. Das Versuchszentrum Laimburg untersucht die Eigenschaften der extrahierten Polyphenolmoleküle und die Polytechnische Universität Marken überprüft schließlich, welche Polyphenole die größte Bioaktivität zeigen.

Projektleiter Alberto Ceccon führt in einer Presseerklärung aus: „Inter- und Transdisziplinarität sind zentrale Aspekte des Projekts ‚SUSTAIN‘. Wir werden uns nicht nur mit der Entwicklung innovativer Methoden zur Gewinnung bioaktiver Moleküle aus Traubentrester befassen, sondern auch deren Funktionalität mit verschiedenen Ansätzen untersuchen. Dadurch können wir die vielversprechendsten Polyphenole zur Bekämpfung neurodegenerativer Erkrankungen identifizieren. ‚SUSTAIN‘ ist ein konkretes Beispiel dafür, wie man Abfallstoffe in eine wertvolle Ressource für die menschliche Gesundheit verwandeln kann.“