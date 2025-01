Wildkräuter, Heilpflanzen und Obst: Jetzt noch Kaltkeimer säen

Von: red

Heute aus der Rubrik „fast berühmte Sprichwörter“: Wer früh sät, wird lecker ernten. Entschuldigung. Aber Spaß bei Seite, es gibt sogenannte Kaltkeimer, die ihr am besten jetzt schon in die Erde bringt, um euch später im Jahr am reichen Ertrag zu erfreuen.

Was sind Kaltkeimer

Wie der Namen verrät, brauchen diese Pflanzen Kälte, um keimen zu können. Sie brauchen sogar eine längere Kälteperiode: zwischen vier und acht Wochen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Das hat die Natur ganz schön schlau eingefädelt, um diesen Pflanzen ein Überleben in kalten Regionen zu sichern. Um zu verhindern, dass die Samen bereits im Herbst austreiben und die jungen, empfindlichen Pflänzchen im folgenden Winter erfrieren, umgibt die Samen eine schützende Schicht aus keimhemmenden Substanzen. Diese werden erst während einer längeren Kälteperiode abgebaut, sodass die Samen bei steigenden Temperaturen im Frühjahr austreiben können.

Zu den Kaltkeimern zählen neben vielen Wildpflanzen auch Sträucher, Obstbäume und Heilpflanzen, die prima im heimischen Garten oder auf Terrasse und Balkon gedeihen. Darunter sind Äpfel, Birnen, Heidelbeeren, Mirabellen, Hasel- und Walnuss, Bärlauch, Hopfen, Frauenmantel, Eisenhut, Salbei und Schnittlauch.

Erfolgreich aussäen

Idealer Weise habt ihr eure Kaltkeimer bereits im Herbst oder Frühwinter in die Erde eingebracht. Wenn nicht, keine Sorge, ihr könnt auch jetzt noch die Samen direkt ins Bett oder eine Saatschale geben. Die momentanen Temperaturen sind ideal, sollte es bei euch schneien, ist das perfekt. Eine Schneedecke ist genau das, was eure Samen zum Keimen bringt. Wenn der Winter bei euch dieses Jahr etwas zu mild ausfällt, könnt ihr auf einen kleinen Trick zurückgreifen. Das Gefrierfach. Dafür lasst ihr am besten die Samen zunächst eine Woche in lauwarmem Wasser quellen, legt sie dann in eure Saatschale, bedeckt sie mit Erde und stellt alles in den Tiefkühler. Die niedrigen Temperaturen und die Dunkelheit imitieren quasi die benötigte Schneedecke. Sobald der Frühling lockt, könnt ihr euren Kaltkeimer dann ins Freie entlassen.