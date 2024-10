Winterzauber am Stilfser Joch – VIDEO

Von: luk

Stilfser Joch – Es ist ein Bild, das die Herzen aller Winterliebhaber höher schlagen lässt: Sanft fallen die Schneeflocken in der Nacht und verwandeln das Stilfser Joch in Südtirol in ein winterliches Märchenland.

In einem Video, das am späten Dienstagabend auf Facebook gepostet wurde, zeigt sich die Schönheit der verschneiten Berglandschaft in all ihrer Pracht. Autos und Straßen sind bereits von einer weißen Schneedecke überzogen, und der Anblick der friedlichen, stillen Natur am sonst so belebten Stilfser Joch ist einfach atemberaubend.

Nach einer kurzen Pause wird der Schneefall, laut Wettervorhersage, in der kommenden Nacht sowie am Donnerstag, den 10. Oktober, weitergehen und die Höhenlagen erneut in einen glitzernden Wintermantel hüllen.

Für all jene, die den Winter herbeisehnen, sind diese Bilder ein Versprechen: Der Winter steht vor der Tür und hat bereits seine ersten Vorboten geschickt.