WM-Boykott: “Ich lese nicht mal die Ergebnisse”

Doha/Bozen – Die Vorrunde der Fußball-WM ist vorüber und wir nähern uns dem Finale. Doch so richtige WM-Begeisterung ist in unseren Gefilden wenig aufgekommen.

Das zeigt auch eine nicht repräsentative Spontanbefragung auf Südtirol News. 70 Prozent der rund 4.500 Teilnehmer gaben an, zumindest die meisten Spiele zu boykottieren. Menschenrechtsverletzungen, Schleifen-Skandal, Diskriminierungen und andere Gegebenheiten gehen vielen gegen den Strich.

30 Prozent der Teilnehmer sind diese Polemiken abseits des Spielfeldrandes egal. Sie wollen sich die WM nicht vermiesen lassen und fiebern eifrig mit.

Im Kommentarbereich gab es zu diesem Thema heftige Diskussionen, die die WM-Müdigkeit im Detail aufzeigen.

So schreibt etwa @ieztuets: “I schaug lei die Schirennen, de passn iez in insre Johreszeit!” @Evi verzichtet auch: “Bis heuer alle WM Spiele verfolgt. 2022 lese ich nicht mal die Ergebnisse. Also Totalboykott!”

@onassis gehen die Machenschaften rund um die FIFA auf die Nerven: “Kann den Infant terrible nicht mehr sehen. Hat zu viel Dreck am Stecken und ist noch schlimmer als Blatter & Co.”

Und @Neumi ist sowieso raus: “Die Frage stellt sich mir nicht, da mich das Ganze so oder so nicht interessiert.”