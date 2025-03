Würzig, lecker und gesund? Wie gut sind Hefeflocken wirklich für uns

Von: red

Allen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, sind sie natürlich längst bekannt: Hefeflocken. Sie überzeugen mit einem leicht nussigen, etwas käsigem Umami-Geschmack, der sie zu einer durchaus akzeptablen veganen Alternative zu geriebenem Parmesan und Co. macht. Aber was genau sind Hefeflocken? Gibt es Unterschiede? Was steckt alles drin? Und sind sie wirklich so unbedenklich? Wir verraten es euch.

Wie entstehen Hefeflocken?

Zunächst einmal braucht es dafür Hefe. Und da beginnen auch schon die Unterschiede. Bei der Herstellung von konventioneller Hefe kommen Stoffe wie Phosphor, anorganischer Stickstoff, Schwefelsäure, Natronlauge und synthetische Entschäumungsmittel zum Einsatz. Das alles ist ungefähr genauso gut für uns und die Umwelt, wie es klingt.

Daher achtet unbedingt darauf, Bio-Hefe zu kaufen – gilt übrigens nicht nur für die Flocken – denn hier wird mit nur mit Phosphor und Stickstoff gearbeitet, der natürlich im Getreide vorkommt. Getreide dient als Basis zur Hefeproduktion. Erlaubt sind des weiteren Zitronen- und Milchsäure, sowie Pflanzliche Öle. Die flüssige Hefe wird auf Walzen gesprüht, getrocknet und sehr grob vermahlen, so dass die typischen Flocken entstehen.

Wie gesund sind Hefeflocken?

Außer jeder Menge Geschmack enthalten Hefeflocken auch jede Menge richtig gute Nährstoffe, die gerade, aber nicht nur bei einer veganen Ernährung wichtig sind: Eisen, Magnesium, Kalium, Folsäure und fast alle B-Vitamine. Zudem eine nicht unerhebliche Menge Eiweiß.

Auch bei den meisten Unverträglichkeiten und Allergien können Hefeflocken problemlos verzehrt werden, da sie natriumarm, gluten- und laktosefrei sind.

Aber was ist mit Glutamat?

Sabine Hülsmann, Fachberaterin für Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale Bayern bringt es auf den Punkt: „Der würzige Geschmack der Hefeflocken entsteht durch die Eiweißbestandteile. Einer dieser Bestandteile ist tatsächlich natürliches Glutamat, das Salz der Glutaminsäure. Glutamat kommt in dieser Form in vielen Lebensmitteln vor, zum Beispiel in Parmesan.“ Und dieses natürlich Glutamat hat nichts mit dem umstrittenen Geschmacksverstärker mit E-Nummer gemein. Hefeflocken sind eine tolle und gesunde Option euren Gerichten mehr Geschmack zu verleihen. Egal ob Vegan, vegetarisch, mit Fisch oder Fleisch – probiert es einfach mal aus!