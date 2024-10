Wundermittel gegen Kälte und Feuchtigkeit?

Von: red

Feuchtigkeit und Schimmel sind besonders im Winter ein häufiges Problem in britischen Haushalten. Eine überraschende Empfehlung kursiert jetzt: Ein kleines Schälchen Salz am Fenster soll die Bildung von Kondenswasser und die Entstehung von Schimmel verhindern. Doch wie wirksam ist diese Methode wirklich, und welche Alternativen gibt es?

Warum entsteht Feuchtigkeit am Fenster?

Wenn Wasser in der Raumluft auf eine kalte Oberfläche trifft, wie etwa ein Fenster, kondensiert es und bildet Tropfen. Das liegt daran, dass die Luft bei einer bestimmten Temperatur, dem sogenannten Taupunkt, nicht mehr in der Lage ist, weiteres Wasser aufzunehmen. Sinkt die Temperatur weiter, entsteht Kondenswasser, das sich an den kältesten Stellen niederschlägt – meist an Fenstern oder ungeheizten Wänden.

Salz als Feuchtigkeitskiller?

Eine oft genannte Möglichkeit zur Vermeidung von Kondenswasser ist die Platzierung einer Schale mit Salz nahe am Fenster. Der Grundgedanke: Salz hat die Fähigkeit, Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufzunehmen und so die Luft trockener zu halten. Das soll laut dem Experten Andy Ellis von Posh.co.uk die Bildung von Kondensation reduzieren. Er rät dazu, eine flache Schale mit handelsüblichem Salz zu befüllen und sie in Fensternähe zu platzieren.

Die Wissenschaft hinter der Idee

Salz ist hygroskopisch, das heißt, es zieht Feuchtigkeit aus der Luft an. Dabei funktioniert dieser Prozess besonders gut bei hoher Luftfeuchtigkeit. Laut dem deutschen Transportinformationsdienst beginnt normales Speisesalz erst bei einer Luftfeuchtigkeit von etwa 74 Prozent, spürbare Mengen Feuchtigkeit aufzunehmen. Viele Häuser in Großbritannien haben allerdings eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 60 Prozent – zu wenig, um eine erhebliche Wirkung zu erzielen.

Alternativen: Effektive Wege gegen Feuchtigkeit im Haus

Um das Problem von Feuchtigkeit langfristig zu lösen, ist die Verbesserung der Belüftung eine effektive Methode. Fenster mit integrierten Lüftungsschlitzen oder das regelmäßige Öffnen der Fenster hilft dabei, die feuchte Innenluft durch trockenere Außenluft zu ersetzen. Auch in Autos empfiehlt sich diese Methode: Der Austausch der Luft und die Nutzung der Klimaanlage verringern die Feuchtigkeit im Innenraum und verhindern so die Bildung von Kondenswasser auf den Scheiben.