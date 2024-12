Yoni Steaming gegen PMS?

Alte Tradition findet ihren Weg in die moderne Selbstfürsorge

Von: mk

Yoni Steaming, auch bekannt als Vaginal-Dampfbad, ist eine alte Praxis, die in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt hat. Frauen auf der ganzen Welt entdecken diese traditionelle Heil- und Wohlfühlbehandlung neu, um ihren Körper zu unterstützen und sich eine Auszeit für die Selbstfürsorge zu gönnen. Doch was genau steckt dahinter?

Der Begriff „Yoni“ stammt aus dem Sanskrit und bezeichnet den weiblichen Intimbereich, wird jedoch auch oft als Symbol für Weiblichkeit und Schöpferkraft verwendet. Beim Yoni Steaming wird der Unterleib durch aufsteigenden Dampf erwärmt. Dazu wird eine Mischung aus getrockneten Heilkräutern wie z.B. Kamille, Lavendel oder Rosmarin in heißem Wasser aufgegossen. Die Frau sitzt über dem aufsteigenden Kräuterdampf, der die Durchblutung fördern und die Muskulatur im Beckenbereich entspannen soll.

Frauen, die das Yoni Steaming praktizieren berichten, dass es Menstruationsbeschwerden lindert, den Zyklus reguliert und bei der Heilung nach der Geburt unterstützt. Auch bei emotionalem Stress oder hormonellen Schwankungen wird die Praxis als wohltuend empfunden. Eines der unterschätzten Nebeneffekte eines harmonischen Zyklus, ist ein bessere Schlafqualität. Einige Frauen nutzen das Ritual, um eine tiefere Verbindung zu ihrem Körper herzustellen und sich bewusster mit ihrer Weiblichkeit auseinanderzusetzen.

Was sagt die Wissenschaft?

Obwohl es viele positive Erfahrungsberichte gibt, ist die wissenschaftliche Evidenz begrenzt. Expertinnen und Experten warnen davor, Yoni Steaming bei Infektionen oder während der Schwangerschaft oder Periode anzuwenden, da der heiße Dampf die empfindliche Schleimhaut reizen könnte oder in extremen Fällen, sogar zu einer Frühgeburt führen könnte.

Ob nun als traditionelle Heilmethode oder moderner Akt der Selbstfürsorge – Yoni Steaming hat seine Wurzeln in verschiedenen Kulturen und findet zunehmend neue Anhängerinnen, die alte Heilmethoden neu entdecken. Wer sich dafür interessiert, sollte sich vorher gut informieren und am besten auf die persönlichen Bedürfnisse gestimmt beraten lassen. In jedem Fall, sollte sichergestellt werden, dass die verwendeten Kräuter hochwertig und frei von Schadstoffen sind.