Zu viel Sport erhöht den Cortisolspiegel

Von: atav

Da wurde uns jahrelang erklärt, dass Bewegung gut für uns ist, da sie das Stresshormon Cortisol in Schach hält. Und jetzt das: Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie – kurz DGE – verkündet, dass zu viel Sport, den Cortisolspiegel in die Höhe treiben kann. Aber der Reihe nach:

Was ist Cortisol überhaupt?

Cortisol ist ein Hormon und wird in der Nebennierenrinde produziert und in einem natürlichen Rhythmus ausgeschüttet, wie Professor Dr. Matthias Kroiß, Facharzt für Endokrinologie und Diabetologie, erklärt: „Morgens ist der Cortisolspiegel am höchsten, um den Körper auf den Tag vorzubereiten, während er am Abend abfällt, um die Entspannung und den Schlaf zu fördern.“

Es hilft euch ganz allgemein dabei, euren Stoffwechsel zu regulieren und im speziellen Energiereserven bei Bedarf zu mobilisieren. So ist euer Körper in stressigen Situationen schnell handlungsfähig. Außerdem ist es maßgeblich an der Eindämmung von Entzündungen beteiligt.

Das richtige Cortisol-Level

Ein kurzzeitiger Anstieg des Cortisolspiegels ist also absolut wünschenswert, um stressige Situationen möglichst schnell und mühelos zu meistern. Es gibt aber leider so einiges in unser aller Alltag, das den Cortisolspiegel dauerhaft erhöhen kann. Hierzu gehören Alkohol, Koffein und – wer hätte das geahnt – Stress. Laut Kroiß führt chronischer Stress „dazu, dass der Hormonhaushalt des Körpers aus dem Gleichgewicht gerät. Dies kann Schlafstörungen, Bluthochdruck und sogar eine Schwächung des Immunsystems begünstigen.“

Sport gegen Stress – aber bitte nicht zu viel

„Menschen, die sich regelmäßig bewegen, haben oft weniger Stress und eine gesündere Cortisolkurve – das heißt, das Hormon wird morgens ausreichend ausgeschüttet und fällt im Laufe des Tages in einem gesunden Maße ab“, erläutert Kroiß. Und auch zahlreiche Studien haben gezeigt, dass moderate Sportarten wie Radfahren, Yoga und Schwimmen besonders gut geeignet sind, Stress abzubauen und den Cortisolspiegel auf ein gesundes Maß zu bringen und stabil zu halten.

Aber übertreibt es nicht! Der Endokrinologe warnt: „Wer sich dauerhaft überlastet, ohne ausreichend Erholungsphasen einzuplanen, riskiert einen dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel.“ Also besser nicht jeden Tag ins Gym. Lieber gezielt den ein oder anderen Tag Pause einplanen. Hört auf euren Körper und gönnt ihm nach intensiver Belastung ein wenig Erholung.