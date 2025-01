Zum ersten Mal in der Sauna

Von: red

Wir haben euch ja bereits erzählt, was es vor dem ersten Besuch einer Sauna zu beachten gilt. Ihr habt unsere Ratschläge beachtet, alles wichtige eingepackt und unnötiges daheim gelassen. Bevor ihr gleich mehr oder weniger nackt und verwirrt in der Sauna steht, haben wir noch weitere wertvolle Hinweise für euer erstes Mal.

Welche Sauna-Art ist die richtige für mich?

“Für Anfänger empfehle ich eine Sauna mit niedriger Temperatur, das heißt zwischen 65 und 75 Grad”, so Saunameisterin Romelia Fiering gegenüber dem ZDF. “Für den ersten Sauna-Gang am Tag empfiehlt sich ebenfalls eine etwas kühlere Sauna mit beispielsweise 55 Grad oder in ein Dampf-Bad.“ Egal für welche Sauna ihr euch entscheidet, ihr solltet vor dem ersten Gang auf jeden Fall duschen. “So werden die Umwelteinflüsse abgespült, die vorher auf den Körper eingewirkt haben,” erklärt Fiering. Außerdem werden so eure Poren frei gemacht, ein echter Pluspunkt fürs richtige Schwitzen.

Soll ich sitzen oder liegen? Und wo am besten?

Die meisten Saunen haben zwei bis vier große Stufen. Hier gilt: Je weiter oben, desto heißer. Als Anfänger seid ihr also weiter unten zunächst gut aufgehoben. Wenn ihr spürt, dass ihr die Hitze gut vertragt, könnt ihr weiter nach oben wandern. Ob ihr sitzt oder liegt, hat zum einen etwas mit persönlicher Vorliebe zu tun, zum anderen mit Etikette. Wenn die Sauna sehr gut besucht ist, solltet ihr euch lieber setzen. Seid ihr hingegen (fast) allein, könnt ihr euch ruhig etwas mehr ausbreiten.

Was mache ich zwischen den Saunagängen?

Erholen? Essen? Duschen? Ja! Eine Pause zwischen den einzelnen Saunagängen – von denen je nach Lust, Laune und Konstitution zwischen drei und fünf am Tag gemacht werden sollten – ist wichtig und sollte mindestens genauso lange dauern wie der Sauna-Gang selbst. Dieser sollte zwischen acht und maximal zwölf Minuten dauern. Am besten startet ihr eure Pausen mit einer leichten Abkühlung z.B. einem Spaziergang an der frischen Luft. “Anschließend kann man sich langsam abduschen und Kaltwasser-Anwendungen nutzen, beispielsweise einen Kneipp-Schlauch“, rät die Expertin. “Erst das rechte Bein, dann das linke Bein, dann der rechte Arm, dann der linke Arm und zum Schluss der Rumpf.“ Danach könnt ihr es euch gemütlich machen, vielleicht ein kleines Schläfchen einlegen oder etwas leichtes essen.