100+ Mitglieder, zehn Events, zehn Projekte

Von: mk

Bruneck – Wer dachte, dass es im Thrive+ Jahr 2024 ohne Festival ruhig wird um das Team, hat sich geirrt. Der Verein zählt mittlerweile rund 100 Mitglieder und ein Großteil davon arbeitet intensiv und das ganze Jahr über an der Realisierung unterschiedlichster Projekte. Auch diesen Herbst dürfen sich Menschen, die nach Austausch, neuem Wissen, Inspiration und einem Netzwerk suchen, auf einige Highlights freuen – und den Termin für das freudig erwartete Thrive+ Festival 2025 im Kalender eintragen.

Insgesamt zehn Veranstaltungen mit 250 Besucherinnen und Besucher (und das Jahr ist noch nicht zu Ende) hat das Thrive+ Team in diesem Jahr bereits umgesetzt. Themen, die dabei im Vordergrund standen, waren vor allem Women in Tech oder Diversity, Equity und Inclusion, die darauf hindeuten, was eine zukunftsfitte Gesellschaft dringend braucht.

Darüber hinaus wurde das Mentoringprogramm „Creators“ mit 20 Jugendlichen in Zusammenarbeit mit der Berufsinspirationsplattform Youkando.it erfolgreich durchgeführt und für den Start im Herbst ein eigenes Entwicklungs-Programm für weibliche Führungskräfte gemeinsam mit Human&Human ausgerollt (Anmeldungen sind noch bis Ende Oktober 2024 möglich).

„Jeden Monat dürfen wir neue Mitglieder willkommen heißen. Mittlerweile haben wir ein eigenes Buddy-System eingeführt, um alle neuen Menschen auch wirklich gut willkommen zu heißen und abzuholen. Unser Verein und unsere Projekte leben von der aktiven Teilnahme der wirklich unglaublichen Personen, die als begeisterte Mitglieder von Thrive+ so Großartiges in ihrer Freizeit gemeinsam kreieren“, freut sich Gründerin und Vereinspräsidentin Nora Dejaco.

Das erwartet die Menschen im Herbst 2024

Thrive+ reagiert auf die Bedürfnisse der Zeit. Die Aktivitäten, Projekte und Events basieren auf einer eigens durchgeführten Umfrage mit über 200 Personen und deshalb kommen auch laufend neue Ideen dazu. Inspiration braucht Lebendigkeit, dafür ist der Verein das beste Beispiel.

Um allen Interessierten einen guten Überblick zu ermöglichen, hat das Team einen Event-Kalender kreiert, der aktuell als Info-PDF und auf Social Media abrufbar ist – und bald auch als Online-Kalender auf der Website:

– 4.09.2024 – DEI Event: “The Power of Language” bie Markas Bozen (supported by Zobele by kdc/one). Ein Event zu inklusiver Sprache und unbewussten Vorurteilen mit Karoline Irschara, Martin Schweitzer, Landesrätin Brigitte Hofer, moderiert von Katharina Crepaz.

– 18.10. – WoMen in Tech & DEI Event: “Empowering women, sustaining the future” bei den AMA Stay Community Days St. Vigil (supported by GKN Sinter Metals) mit Eveline Breitwieser-Wunderl (Head of DEI at Porsche Holding) im Gespräch mit Nora Dejaco.

– Oktober 2024 – Thrive Magazin: Das erste Magazin dieser Art in Italien – ganz DEI, female empowerment und sozialer Innovation gewidmet, erscheint am 10. & 11.10. mit der SWZ und FF. (supported by Stiftung Sparkasse, Autohaus Moser, LEITNER, Loacker, Niederstätter, Progress Group, Zeitfabrik)

– 1.12.2024 – WoMen in Space & DEI & Thrive in Art at LUMEN: Raumfahrtsingenieurin Alexandra Wander und eine Diskussionsrunde zum Gender Report Präsentation von EURAC Research und künstlerische Interventionen. (supported by Stiftung LUMEN Museum und Rabensteiner Glashaus)

Fixpunkt 2025: Das Thrive+ Festival im Oktober

Es ist offiziell: Das Festival geht in die zweite Runde im Oktober 2025 stattfinden. Veranstaltungsort ist wieder das NOBIS Bruneck, doch abgesehen vom Veranstaltungsort wird so einiges Neues auf die Besucher:innen warten: „Wir sind bereits seit Monaten intensiv mit der Festivalplanung beschäftigt und unser Team ist sich einig: Das Festival darf sich kreativ weiterentwickeln. Wer also erwartet, dasselbe Setting wie 2023 nur mit anderen Inhalten vorzufinden, irrt. Inspiration, Gemeinschaft und der einzigartige Thrive+ Spirit werden aber in großen Mengen vorhanden sein“, freut sich Nora Dejaco.

Das Datum bleibt noch ein Weilchen geheim und wird im Oktober 2024 auf dem Instagram Kanal des Vereins veröffentlicht.

Weitere Informationen: www.wethrive.it