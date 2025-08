130 junge Menschen sammeln Berufserfahrung in Landesverwaltung

Von: Ivd

Bozen – 2025 haben sich rund 130 junge Erwachsene für das Praktikum in der Landesverwaltung gemeldet, 50 davon haben sich heute zu einem Netzwerktreffen im Landhaus im Palais Widmann getroffen. Landesrätin für Personal, Arbeit und Europa, Magdalena Amhof bedankte sich bei den Praktikanten für ihre Leistungen und freute sich über das rege Interesse an der Arbeit und Aufgaben des Landes Südtirol. “Für das Land arbeiten heißt für etwas Größeres arbeiten, für die Bevölkerung, die hier lebt. Ich hoffe, dass gar einige von euch das Praktikum nutzen, um Luft zu schnuppern und sich danach für eine Arbeit bei uns in der Landesverwaltung entscheidet”, hielt Amhof fest. Generaldirektor Alexander Steiner berichtete über die Vielfältigkeit, die Benefits und die Arbeit der Landesverwaltung: “Ein Praktikum hilft dabei, zu entscheiden, eigene Prioritäten für das künftige Arbeitsfeld auszumachen. Hier kann man Fähigkeiten einbringen, Erfahrungen sammeln und wichtige Kontakte knüpfen”, sagte Steiner beim Treffen mit den Praktikanten.

Den Oberschülern, Universitätsstudierenden und Jungakademikern wurde von Paola Cattelan, Francesca Valenti und Nadin Knoll vom Amt für Personalaufnahme gezeigt, wie man sich bei einer Stelle im Land bewerben kann, welche Berufsbilder es gibt, welche Voraussetzungen man erfüllen muss und wie ein typischer Wettbewerb abläuft. Susanna Salvaterra, Direktorin des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit, berichtete über Maßnahmen im Bereich Employer Branding und der Kampagne “Gemeinsam”.

Bei der Veranstaltung wurde von einem Organisationsteam bestehend aus Michela Franzosi (Praktikantin im Amt für Personalentwicklung), Cassandra Cloutier (Praktikanin im Amt für Ausgaben), Silvia Cirolini, Lillian Theresa Dammler und Jaweria Sehar (Praktikantinnen bei Europe Direct Südtirol) moderiert. Gezeigt wurde dabei ein Video, das in Zusammenarbeit mit 11 weiteren Praktikanten erstellt wurde. Dabei erklären die jungen Menschen, wie sie das Sommerpraktikum wahrnehmen und welche lehrreichen Erfahrungen sie bereits sammeln durften. In diesem interaktiven Teil des Treffens gaben die anwesenden Praktikanten auch Hinweise an die anwesenden Verantwortlichen des Landes, wie man das Angebot noch bereichern könnte.