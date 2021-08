150-Euro-Gutschein für den Piks

Bruneck – Jeder geimpfte Mitarbeiter bekommt beim Unternehmen GKN Driveline in Bruneck einen 150-Euro-Gutschein. Das Belohnungssystem kennt man so bereits aus den USA. Dort wurden Hot-Dogs, Bier oder Lotteriescheine, ja sogar Joints verteilt. Nun gibt es eine derartige Aktion auch in Südtirol.

Das Brunecker Unternehmen GKN Driveline wird jedem Mitarbeiter, der innerhalb September vollständig geimpft ist, einen Gutschein im Wert von 150 Euro aushändigen. Geschäftsführer, Alexander Burger hofft, damit den ein oder anderen unentschlossenen Mitarbeiter noch für eine Impfung überzeugen zu können. Die Reaktionen seien bislang unterschiedlich ausgefallen und reichen von Begeisterung und Ablehnung.

Wie viele der 640 GKN-Mitarbeiter im Pustertal dann innerhalb September geimpft sein werden, vermag Burger noch nicht abzuschätzen. Er garantiert jedoch, dass der Impfstatus der Mitarbeiter keine weiteren Folgen haben werde.

Ob das Beispiel Schule machen wird, zeigt sich wohl erst in einigen Wochen. Der Unternehmerverband Südtirol reagiert dazu mit abwartender Haltung.