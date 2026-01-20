Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > 1,52 Milliarden Touristen sind 2025 ins Ausland verreist
Zahl der Touristen stieg weltweit an

1,52 Milliarden Touristen sind 2025 ins Ausland verreist

Dienstag, 20. Januar 2026 | 19:22 Uhr
Zahl der Touristen stieg weltweit an
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Trotz steigender Preise und geopolitischer Unsicherheiten haben rund 1,52 Milliarden Menschen 2025 eine touristische Auslandsreise unternommen. Das sei ein neuer Rekord und werde von einem starken Anstieg in Asien und Afrika angetrieben, erklärte die UN-Tourismusorganisation mit Sitz in Madrid am Dienstag. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Touristen weltweit um 4,0 Prozent.

“Wir erwarten, dass sich dieser positive Trend 2026 fortsetzt, da die Weltwirtschaft voraussichtlich stabil bleiben wird und die Ziele, die noch unter dem Niveau vor der Pandemie bleiben, vollends aufholen”, erklärte die Generalsekretärin der Organisation, Cheikha Al Nowais. Geopolitische Spannungen und anhaltende Konflikte stellen der Organisation zufolge allerdings weiterhin “bedeutende Risiken” für den Tourismus im laufenden Jahr dar.

Stärkster Anstieg in Afrika

Der stärkste Anstieg wurde 2025 bei den Ankünften von Touristen in Afrika verzeichnet – sie wuchsen um 8,0 Prozent auf 81 Millionen. Besonders Marokko und Tunesien profitierten von internationalen Urlaubern. In die Asien-Pazifik-Region reisten 331 Millionen Menschen, ein Plus von 6,0 Prozent. Dennoch lag die Region damit noch bei etwa 91 Prozent ihres Niveaus vor der Pandemie.

Zu einem Rückgang kam es den Angaben zufolge in Nordamerika. Dort sanken die Ankünfte im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent auf 135,4 Millionen. Die UN-Tourismusorganisation erklärte, dies sei “teils auf die schwachen Ergebnisse in den USA” zurückzuführen. Sie veröffentlichte aber keine genauen Zahlen nur für die USA und bot auch keine Erklärungen für das schlechte Abschneiden des Landes an.

Europa ist weiterhin das weltweit beliebteste Ziel für Touristen. Die europäischen Länder verzeichneten 793 Millionen internationale Ankünfte und damit einen Anstieg von 4,0 Prozent zum Vorjahr. Im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 waren es sechs Prozent mehr.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
Kommentare
89
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
“Hier wird ein Ghetto inszeniert, das es nicht gibt”
Kommentare
49
“Hier wird ein Ghetto inszeniert, das es nicht gibt”
Autoreifen: Quelle von Mikroplastik-Belastung in der Luft
Kommentare
36
Autoreifen: Quelle von Mikroplastik-Belastung in der Luft
Anwälte der Opfer: „Jessica Moretti lügt!”
Kommentare
31
Anwälte der Opfer: „Jessica Moretti lügt!”
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Kommentare
30
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 