16. Arbeitseingliederungskurs für Menschen mit Behinderungen erfolgreich abgeschlossen

Bozen – Am 13. Dezember 2021 endete der diesjährige Arbeitseingliederungskurs „I’M independent 20.21“ im Informatik-Verwaltungsbereich, organisiert von der Sozialgenossenschaft independent L. und finanziert vom Europäischen Sozialfond ESF.

Mit diesem Projekt, das sich an Menschen mit körperlich-motorischen und/oder sensorischen Behinderungen oder invalidisierenden Krankheiten mit Wohnsitz in der Provinz Bozen richtet, fördert das gemeinnützige Beratungszentrum für Menschen mit Behinderungen seit der ersten Auflage im Jahre 1999 die berufliche Umschulung der Kursteilnehmer*innen und deren/ihre anschließende Wiedereingliederung in die Arbeitswelt.

Die Ausbildung hat im März begonnen. Aufgrund von COVID-19 fand der Kurs zunächst als Fernunterricht über eine Online-Plattform statt. Sobald es die epidemiologische Situation wieder erlaubte, wurde der Unterricht im barrierefreien Multimedia-Schulungsraum von independent L. in Meran abgehalten.

Der Lehrplan mit einer Gesamtdauer von zehn Monaten und mehr als 600 Unterrichtsstunden in der Klasse war in Modulen aufgebaut, bei dem sich Frontalunterricht mit verschiedenen Fachlehrern mit individuellen Unterstützungs- und Beratungsaktivitäten abwechselte, um die Kursteilnehmer*innen durch spezialisierte Fachkräfte bei der aktiven Suche nach einem Praktikum/Beruf zu unterstützen.

Die Kursinhalte konzentrierten sich auf die Verbesserung der Sprachkenntnisse (TELC-Zertifikat für Deutsch und CELI-Zertifikat für Italienisch) und IT-Kenntnisse (ICDL Full Standard-Zertifikat) sowie die Entwicklung von technischen Fähigkeiten, die im Verwaltungsbereich für Sekretariats- und Bürotätigkeiten benötigt werden.

In der letzten Phase des Projekts wurde ein Praktikum von 200 Stunden in öffentlichen und privaten Unternehmen organisiert, in dem die Kursteilnehmer*innen das Erlernte in die Praxis umsetzen konnten.

Dank der Unterstützung durch die Europäische Union und den Europäischen Sozialfonds ESF, des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik sowie der Autonomen Provinz Bozen – Amt für den Europäischen Sozialfonds und in Zusammenarbeit mit den Arbeitsvermittlungszentren, hat independent L. in den vergangenen Jahren über 100 Menschen mit Behinderungen ausgebildet, von denen der Großteil heute in Betrieben arbeitet, auch dank der konstanten Unterstützung seitens der Schulungseinrichtung und der Nachbetreuung durch die Dienststelle für Arbeitsintegration in Form von persönlicher Begleitung, Sozial- und Hilfsmittelberatung, Orientierung und professionellem Arbeitsplatzcoaching.