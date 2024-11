26,3 Milliarden US-Dollar: Japan entdeckt gewaltiges Rohstoffvorkommen

Von: Ivd

Tokio – Japan hat eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die der angeschlagenen Wirtschaft ein wichtiges Standbein für die nächsten Jahre liefern könnte: Forscher der Universität Tokio und der Nippon Foundation haben vor der abgelegenen Insel Minami-Tori-shima riesige Vorkommen seltener Erden entdeckt. Der Wert dieses Funds wird auf unfassbare 26,3 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Die Manganknollen, die in 5,7 Kilometern Tiefe gefunden wurden, enthalten unter anderem 610.000 Tonnen Kobalt und 740.000 Tonnen Nickel. Die Rohstoffe sind für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge sowie für Jet-Triebwerke, Turbinen und chemische Prozesse unverzichtbar. Zusammen mit weiteren enthaltenen Metallen wie Kupfer könnte dieser Fund Japan helfen, seine Abhängigkeit von Rohstoffimporten zu verringern und eine eigene, nationale Lieferkette für Hightech-Produkte zu etablieren.

Abbau mit schweren Folgen für die Umwelt

Die Entdeckung großer Manganknollen ist keine Neuheit: Bereits 2016 wurden ähnliche Vorkommen in der Region entdeckt, teilweise verknüpft mit fossilen Überresten des prähistorischen Megalodon-Hais. Doch die jüngsten Forschungen zwischen April und Mai 2024 brachten die tatsächliche Dimension der Rohstofflager ans Licht. Nun plant Japan, den Abbau ab 2025 voranzutreiben. Ziel ist es, jährlich drei Millionen Tonnen der wertvollen Knollen zu fördern.

Manganese nodules are at the center of deep-sea mining debates. They begin as a mere fragment: a bit of rock or shell enveloped by precipitates of manganese, iron oxides, other metals (cobalt&zinc). It grows slowly, millimeters per million years. This one is about size of potato pic.twitter.com/daAHit2NCU

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) August 31, 2024