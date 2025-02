395 Akademiker wollen zum Land

Von: luk

Bozen – Knapp 400 Personen haben sich für den laufenden Wettbewerb angemeldet, über den 58 freie Stellen in der Landesverwaltung an Bedienstete mit Hochschulstudium vergeben werden. “Pro verfügbare Stelle haben wir rund sieben Bewerbungen. Das ist gut so, denn neben den 58 Erstgereihten haben auch viele weitere, die den Wettbewerb bestehen, gute Aussichten auf ein zeitnahes Arbeitsangebot”, erläutert Personallandesrätin Magdalena Amhof. Sie werden als Geeignete in die Rangliste aufgenommen und können so eine Stelle beanspruchen, die unbesetzt bleibt oder in Zukunft frei wird. Die mündlichen Prüfungen mit Beginn ab 10. März wurden so organisiert, dass sie noch innerhalb Ostern abgeschlossen werden können.

Ab 19. Februar: Erster Wettbewerb nach Titeln für die befristete Aufnahme

Keinerlei Prüfung ist erforderlich, um sich ab dem kommenden Mittwoch, 19. Februar und innerhalb 6. März 2025 in die Rangordnung für die befristete Aufnahme in den Landesdienst eintragen zu lassen. Dabei werden Studientitel, ICDL (ehemals Europäischer Computerführerschein) und das Niveau des Zweisprachigkeitsnachweises bewertet. Zudem muss die Bescheinigung über die Sprachgruppenzugehörigkeit innerhalb 6. März 2025 beim Landesgericht abgeholt und im Amt für Personalaufnahme abgegeben werden. Anhand der eingereichten Dokumentation werden Punkte vergeben und die Position in der Rangordnung bestimmt.

Anstehende Wettbewerbe im März: Sozialbetreuerinnen/-betreuer und Ingenieurinnen/Ingenieure

Anfang März wird eine Ausschreibung für Sozialbetreuerinnen oder Sozialbetreuer für das Amt für Pflegeeinstufung veröffentlicht, ebenso werden mehrere Positionen für Ingenieurinnen oder Ingenieure in verschiedenen Einrichtungen der Landesverwaltung ausgeschrieben. Weitere Informationen dazu werden demnächst auf dem neuen Webportal des Landes unter www.provinz.bz.it/career veröffentlicht.