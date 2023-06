40 Jahre Jugenddienst Überetsch: “Wir haben Grund zum Feiern”

Kaltern/Eppan – Am 1. Juni 1983 ist das Landesgesetz Nr. 13 zur Förderung der Jugendarbeit in der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol in Kraft getreten. Ziel dieses Landesgesetzes war und ist es, den jungen Menschen durch die Jugendarbeit eine umfassende kulturelle und soziale Bildung zu sichern und Freiräume für ein gemeinschaftliches Miteinander in allen Landesteilen Südtirols zu ermöglichen.

Damit wurde die Grundlage für die Jugendarbeit in Südtirol geschaffen und somit auch jene für den Jugenddienst Überetsch. Der Jugenddienst Überetsch wurde nämlich auch im Jahr 1983 gegründet. Damals noch als Jugenddienst Dekanat Kaltern mit den Mitgliedern Gemeinden Kaltern und Eppan sowie den Pfarreien Kaltern, St. Michael, Frangart, St. Pauls, Girlan und Perdonig.

Seit 2005 ist der Jugenddienst Überetsch für das Einzugsgebiet Eppan und den dazu gehörenden Fraktionen zuständig.

Das Ziel des Jugenddienst Überetsch ist es durch Unterstützung der Ehrenamtlichen und gezielten Gestaltung von Eigenprojekten die Kinder- und Jugendarbeit in all ihrer Bandbreite zu fördern und weiterzuführen.

40 Jahre Jugenddienst – Wenn das kein Grund zum Feiern ist? Deshalb lädt der Jugenddienst alle Mitglieder, Freunde, ehemaligen Mitarbeiter:innen und Vorstandsmitglieder herzlich zur Geburtstagsfeier am 27. Juni ab 17.00 Uhr auf den Festplatz in St. Michael ein, um diesen runden Geburtstag zusammen zu feiern. Es gibt Spiele, Musik, Snacks, Fotos … und natürlich darf auch eine Geburtstagstorte nicht fehlen.

Die Mitarbeiterinnen und der Vorstand des Jugenddienst Überetsch würde sich freuen, viele alte und neue Gesichter zu sehen, die gemeinsam das 40-jährige Jubiläum feiern.