48. Lanaphil: Aussteller aus fünf Nationen

Von: Ivd

Lana – Bereits zum 48. Mal findet am Sonntag, den 5. Oktober 2025 in Lana die Lanaphil, die große internationale Sammlerbörse statt. Die Lanaphil wird von 9.00 bis 13.00 Uhr wiederum zum Treffpunkt für alle, da im großen Saal, im Foyer und auf der Bühne des Raiffeisenhauses Lana an die 50 Aussteller und zahlreiche Sammler Platz nehmen werden. Es werden diesmal wiederum Aussteller und Besucher aus den folgenden fünf Ländern vertreten sein: Italien, Österreich, Deutschland, Belgien und Tschechien.

Zum dreizehnten Mal wird die Österreichische Post am 5. Oktober 2025 mit einem eigenen Stand auf der Lanaphil vertreten sein und den „Philatelietag“ veranstalten. Dazu gibt die Post diese hier abgebildete neue personalisierte Briefmarke heraus: sie zeigt das barocke Heilige Grab in der St.-Peter-Kirche in Lana.

Personalisierte Briefmarken

Bei der Lanaphil, der internationalen Sammlerbörse in Lana, erscheinen regelmäßig und alljährlich personalisierte Briefmarken. Derzeit sind noch folgende verfügbar:

Dipl.-Ing. Dr. h.c. Luis Zuegg (1876-1955) aus Lana, zum 140. Geburtsjahr, 2016

800 Jahre Schenkung der Kirche St. Margareth in Lana an den Deutschen Orden, 1214-2014

Information und Beratung

Immer mehr Sammler aus nah und fern nutzen die Gelegenheit bei der Lanaphil längst begehrte Sammlerstücke zu finden, sich beraten zu lassen, sich auszutauschen und die neuesten Informationen zu ihrem Sammelgebiet zu erhalten; eine fachgerechte und aktuelle Beratung ist für jeden Sammler nämlich äußerst wichtig!

Die Sammlerleidenschaft nimmt auch in Südtirol und in den Nachbarländern ständig zu. Mittlerweile ist die Lanaphil Südtirol weit und auch darüber hinaus zur bekanntesten Sammlerbörse mit internationaler Beteiligung und regional mit den meisten Besuchern geworden.

Neben einer großen Anzahl an alten historischen Ansichtskarten werden wiederum diverse Sammlerstücke der Vorphilatelie und Belege, Briefe, postfrische und gestempelte Briefmarken aus ganz Europa, seltene Münzen und die diversen Euro Münzen angeboten.

Zudem gibt es noch als Besonderheit die vom Lanaphil-Veranstalter Albert Innerhofer aufgelegten personalisierten Briefmarken der Österreichischen Post. Auf der Homepage www.lanaphil.info sind alle im Rahmen dieser Veranstaltung erschienen personalisierten Briefmarken aufgelistet und abrufbar.

Die internationale Sammlerbörse Lanaphil im Raiffeisenhaus Lana, Andreas-Hofer-Straße Nr. 9, ist für alle interessierten Besucher bei freiem Eintritt von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

Informationen stets unter www.lanaphil.info.