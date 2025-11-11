Aktuelle Seite: Home > Politik > Bozner Kaufhausstreit: Handelsordnung öffnet Weg für Vergleich
Grundlage für außergerichtlichen Vergleich

Bozner Kaufhausstreit: Handelsordnung öffnet Weg für Vergleich

Dienstag, 11. November 2025 | 19:34 Uhr
new_twenty_01
Twentyone
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Auf Initiative der Landesregierung hat der 3. Gesetzgebungsausschuss eine Änderung der Handelsordnung auf den Weg gebracht, die für Gewerbezonen begrenzte Anpassungen der Warensortimente rechtlich verankern würde.

Sollte der Landtag dem Vorschlag zustimmen, würde dies den Weg für einen außergerichtlichen Vergleich im langjährigen Rechtsstreit um die Kaufhauslizenzen in Bozen freimachen.

Die geplante Regelung zielt darauf ab, eine rechtliche Grundlage für eine einvernehmliche Einigung im Konflikt um das Einkaufszentrum “Twenty” zu schaffen. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Kommentare
144
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Kommentare
137
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Pitbull-Angriff in Bozen
Kommentare
48
Pitbull-Angriff in Bozen
„Ohne fließendes Wasser, aber glücklich: Warum wollt ihr uns unsere Kinder wegnehmen?“
Kommentare
36
„Ohne fließendes Wasser, aber glücklich: Warum wollt ihr uns unsere Kinder wegnehmen?“
Die geheimen Sinner-Bäume
Kommentare
35
Die geheimen Sinner-Bäume
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 