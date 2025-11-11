Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Abstimmung > Wer sind eigentlich die bekanntesten Südtiroler?
Spontanbefragung

Wer sind eigentlich die bekanntesten Südtiroler?

Dienstag, 11. November 2025 | 07:03 Uhr
Von: luk

Südtirol hat viele bekannte Gesichter. Drei Namen aber stechen aber besonders heraus: Jannik Sinner, Markus Lanz und Reinhold Messner. Jeder von ihnen hat auf seine Weise Geschichte geschrieben – und Südtirol weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht.

🇮🇹 Jannik Sinner
Der Tennis-Superstar aus Sexten hat Südtirol sportlich auf die Weltkarte gebracht. Mit seinem fairen Auftreten, seinem eisernen Willen und vielen Siegen im Gepäck ist Sinner das Aushängeschild einer neuen Generation.

🎙️ Markus Lanz
Geboren in Bruneck, längst einer der bekanntesten TV-Moderatoren Deutschlands. Mit seiner Talkshow im ZDF prägt Lanz seit Jahren die politische und gesellschaftliche Debatte im deutschsprachigen Raum – charmant, kritisch, kontrovers.

🧗‍♂️ Reinhold Messner
Die lebende Legende des Alpinismus. Als erster Mensch auf allen Achttausendern und Pionier des Bergsteigens ohne Sauerstoff hat Messner Geschichte geschrieben. Heute ist er Autor, Museumsgründer und unverwechselbare Stimme Südtirols.

Doch wer genießt heute den größten Bekanntheitsgrad? Stimmt jetzt ab. Eure Meinung ist gefragt!

