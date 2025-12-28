Aktuelle Seite: Home > Chronik > Stille, Tränen und bunte Luftballons
St. Valentin verabschiedet kleinen Moritz

Stille, Tränen und bunte Luftballons

Sonntag, 28. Dezember 2025 | 08:37 Uhr
Von: AP

St. Valentin auf der Haide – Tiefe Betroffenheit und große Anteilnahme prägten am Samstagvormittag den Abschied von Moritz Gerstl. Der vierjährige Bub war nach einem tragischen Badeunfall ums Leben gekommen. Wie STOL berichtet nahmen Familie, Freunde und zahlreiche Menschen aus der Umgebung Abschied – so viele, dass die Pfarrkirche von St. Valentin auf der Haide die Trauergäste kaum fassen konnte.

Zu dem Unglück war es, wie berichtet, am Montag, 15. Dezember, im neuen Hallenbad „Curunes“ in Graun gekommen. Trotz intensiver Bemühungen der Ärzte im Krankenhaus von Bozen verlor Moritz eine Woche nach dem Unfall den Kampf um sein Leben.

Der Trauergottesdienst wurde von Kooperator Matthias Kuppelwieser gemeinsam mit weiteren Geistlichen zelebriert. In bewegenden Worten erinnerten Angehörige an den vierjährigen Moritz und beschrieben ihn als lebensfrohes Kind, dessen früher Tod eine schmerzliche Lücke hinterlässt.

Besonders berührend war der Blick auf den Sarg: Er war bunt bemalt und mit Spielzeug sowie Stofftieren geschmückt. Orange- und gelbfarbene Stoffbahnen sowie Luftballons setzten farbige Akzente – ein stilles Zeichen für die Lebensfreude und Unbeschwertheit eines Kindes, das viel zu früh gehen musste.

Der obere Vinschgau steht damit erneut unter dem Eindruck eines schweren Schicksalsschlags. Erst wenige Tage zuvor war in Laatsch Abschied von dem zehnjährigen Jan Adam genommen worden (Südtirol News hat berichtet). Zwei tragische Todesfälle, die die Region tief erschüttert haben und deren Auswirkungen weit über die betroffenen Familien hinausreichen.

Bezirk: Vinschgau

