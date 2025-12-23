Aktuelle Seite: Home > Chronik > Badeunfall: Vierjähriger erliegt seinen Verletzungen
Tragödie im Vinschgau

Badeunfall: Vierjähriger erliegt seinen Verletzungen

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 09:18 Uhr
Kerze Engel sym
pixabay.com
Von: mk

Graun – Der Vierjährige, der in der vergangenen Woche bewusstlos in einem Becken im Erlebnisbad Curunes in Graun im Vinschgau aufgefunden worden ist, hat es nicht geschafft. Das Kind verstarb am Montag im Bozner Krankenhaus infolge der schweren Verletzungen.

Der Badeunfall ereignete sich während des regulären Betriebs im Schwimmbad. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Junge unter Wasser geraten und wurde unmittelbar nach seiner Bergung reanimiert.

Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 transportierte das Kind in kritischem Zustand auf die Intensivstation des Krankenhauses in Bozen, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa. Trotz intensivmedizinischer Betreuung über die vergangenen sieben Tage konnte das Leben des Jungen nicht gerettet werden.

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unglücks im Schwimmbad zu klären. Aktuell wird der Fall im Rahmen eines Verfahrens wegen des Verdachts auf fahrlässiger Körperverletzung geführt.

Es handelt sich um die zweite Tragödie innerhalb weniger Tage, die für Erschütterung im Vinschgau sorgt. Erst kürzlich am der zehnjährige Jan Adam bei einem Sturz in steilem Waldgelände in Laatsch ums Leben.

Bezirk: Vinschgau

