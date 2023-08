4,9 Mio. Euro für die Vinschger Bahn

Bozen – Die Südtiroler Landesregierung hat heute dem Jahresprogramm 2023 der landeseigenen Sta – Südtiroler Transportstrukturen AG zugestimmt. 18,1 Millionen Euro stehen für die laufenden Tätigkeiten bereit.

Ein großer Teil des Geldes im Jahresprogramm 2023 der landeseigenen Sta – Südtiroler Transportstrukturen AG, nämlich rund 4,9 Mio. Euro, ist für die Führung der Infrastruktur der Vinschger Bahn zweckgebunden. Die übrigen 13,1 Mio. Euro werden für verschiedene, laufende Sta-Tätigkeiten verwendet, vor allem für die Informationssysteme im Bereich der öffentlichen Mobilität. Aber auch die ordentliche Instandhaltung von Bahnhöfen, Remisen und verschiedener Immobilien sowie Initiativen im Bereich der nachhaltigen Mobilität (Green Mobility) und der Verkehrssicherheit in dem von der Sta geführten Safety Park werden mit den nunmehr freigegebenen Mitteln finanziert.

Vielfältiger Aufgabenbereich

Seit vielen Jahren gelte die Sta als verlässlicher Partner der Landesregierung, wenn es um die öffentliche Mobilität geht, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider: “Die Sta kümmert sich um einen nachhaltigen, qualitativen und hochwertigen Ausbau von Mobilitätsprojekten. Der Zug stellt dabei das Rückgrat der Mobilität von Morgen dar: In diesem Bereich ist die Sta wichtiger Partner.”

Höchste Priorität hat zudem die Weiterentwicklung der Informationsdienste und Datensysteme im öffentlichen Nahverkehr. “Die Sta arbeitet am Ausbau digitaler Dienste und an der Vernetzung verschiedener Mobilitätsformen. Sie unterstützt uns dabei in unserem Vorhaben, immer mehr Menschen für die nachhaltige Mobilität zu begeistern”, sagt der Mobilitätslandesrat.