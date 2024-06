5.700 Brillen aus Südtirol im Senegal und Burkina Faso angekommen

Von: Ivd

Bozen – Den Optikern und Optometristen im Wirtschaftsverband hds sind laut hds Hilfe und Solidarität gegenüber Menschen in Not seit jeher ein Anliegen. Deshalb haben die Optiker zusammen mit dem Lions Club Bozen Laurin und den anderen Lions Clubs in Südtirol im Dezember des vergangenen Jahres eine Spendenaktion für gebrauchte Brillen ins Leben gerufen. Diese Brillen wurden nun in Entwicklungsländern geschickt, wo der Zugang zu Sehhilfen oft begrenzt ist. Ihr Ziel: mehrere humanitäre Missionen im Senegal und Burkina Faso.

„Werft eure gebrauchte Brille nicht weg, sondern schenk ihr ein neues Leben und spendet sie an diejenigen, die sie am meisten benötigen: Es ist eine kleine Geste, die die Lebensqualität vieler Menschen verbessern und ihnen im Alltag größere Chancen bieten kann“, erklären Luca Guerra, Präsident der Optiker-Optometristen im hds, Martin Pichler, Präsident des Lions Club Bozen Laurin, und Ezio Andreano, Präsident des Lions Club Südtirol gemeinsam.

Die Initiative der Südtiroler Optiker wurde von der Bevölkerung mit unglaublichem Engagement wahrgenommen: Es wurden über 5.770 Brillen gespendet. Im gesamtstaatlichen Vergleich: in nur drei italienischen Regionen wurden mehr Brillen gespendet. Ein Ergebnis, dass die heimischen Betreibe mit Stolz erfüllt. „Da so viele Optikerbetriebe vor Ort mitgeholfen haben, konnten wir die Bevölkerung auf die Bedürfnisse der Bedürftigsten aufmerksam machen. Wir erinnern, dass es weiterhin möglich ist, gebrauchte Brillen bei den teilnehmenden Optikern abzugeben“, fügt Luca Guerra hinzu.

Bevor die gesammelten Brillen ihr Ziel erreicht haben, wurden sie von den lokalen Optikern überprüft und katalogisiert. Nur so können sie den Menschen, die sie nutzen werden, wirklich helfen. Insgesamt nehmen 35 Optikunternehmen aus 20 verschiedenen Gemeinden an dem Projekt teil.