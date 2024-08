55 Jahre Schutzmarke für das Südtiroler Kunsthandwerk

Von: luk

Bozen – Herkunft und Ursprung regionaler Produkte können durch geschützte Marken hervorgehoben werden. Damit kann sich das Unternehmen von der Konkurrenz unterscheiden. Die Schutzmarke für vollständig und ausschließlich handgearbeitete Holzskulpturen gibt es nunmehr seit 55 Jahren.

Vor 55 Jahren, im Jahr 1969, haben einige Grödner Bildhauer gemeinsam mit der Handelskammer Bozen die Schutzmarke im Kunsthandwerk eingeführt, die seither dieses Echtheitszertifikat vergibt.

„Die Marke kennzeichnet ausschließlich von Hand geschnitzte Holzbildhauarbeiten und garantiert die Einzigartigkeit der Stücke. Mit dem Aufkommen der Maschinenschnitzerei in den fünfziger Jahren in Südtirol war diese Unterscheidung notwendig geworden. Die Schutzmarke wird in Zukunft weiter an Wert gewinnen“, so Filip Piccolruaz, Obmann der Berufsgruppe Kunsthandwerk im lvh.apa.

Die Schutzmarke mit der Aufschrift ENTIRELY HAND CARVED wird nach beendeter Vorarbeit, dem Zuhauen, von einem Experten der Handelskammer Bozen auf der Skulptur angebracht und der gesamte Entstehungsprozess wird kontrolliert.

„Die Einführung der Schutzmarke war ein wichtiger Meilenstein für die Südtiroler Holzbildhauerei. Das Grödner Kunsthandwerk hat das Tal weit über die Grenzen Südtirols bekannt gemacht und zur florierenden Wirtschaft beigetragen. Die Schutzmarke garantiert die Unterscheidung von händisch und maschinell gefertigten Holzbildhauarbeiten“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner.

Auf sich allein gestellt haben viele Unternehmen und Produkte heutzutage zu wenig Strahlkraft am globalen Markt. Deshalb profitieren sie von einer starken Marke. Eine Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Betriebe zu unterscheiden. Eine Marke steht für Werte, Visionen, Kernkompetenzen und weckt bei den Kund/innen Emotionen. Sie beeinflusst damit die Kaufentscheidung, begründet das Vertrauen in die Qualität der angebotenen Produkte und Dienstleistungen und festigt das Image eines Unternehmens.

Um die Herkunft und den Ursprung von Produkten und Dienstleistungen zu unterstreichen, deren Einzigartigkeit hervorzuheben und sich damit von den Konkurrenzangeboten abzuheben, können Unternehmen den Markenschutz nutzen. Anlaufstelle dafür ist die Handelskammer Bozen.