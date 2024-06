61. Althandwerkertreffen in Luttach: Ein unvergessliches Erlebnis

lvh/Althandwertreffen 2024: Ein volles Festzelt in Luttach.

Von: ka

Luttach – Über 600 Seniorinnen und Senioren aus dem Handwerk trafen sich heute zum alljährigen Althandwerkertreffen. Jedes Jahr wird dieses Event in einem anderen Bezirk Südtirols organisiert und fand heuer in Luttach im Ahrntal statt. Ein besonderes Highlight war die jährliche Ehrung der ältesten anwesenden Althandwerkerinnen und Althandwerker. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen aber vor allem die Unterhaltung und das gemütliche Beisammensein.

600 Seniorinnen und Senioren aus dem ganzen Land waren nach Luttach gekommen, um am traditionellen Althandwerkertreffen teil zu nehmen. Der Festplatz war bis auf den letzten Platz belegt und die Stimmung war von guter Laune, Gelächter und zahlreichen Gesprächen geprägt. Vorbildhaft organisiert wurde die Veranstaltung von der lvh-Ortsgruppe Ahrntal/Prettau. lvh-Ortsobmann Karl Rudolf Rauchenbichler unterstrich: „Ich freue mich sehr, dass so viele Gäste den Weg zu uns nach Luttach gefunden haben. Ihr Seniorinnen und Senioren seid ein wichtiger Bezugspunkt für viele Südtiroler Betriebe und Familien.“ Johann Zöggeler, Obmann der Althandwerker/innen im lvh, bedankte sich für die Organisation des Großevents: „Ein großer Dank gilt dem gesamten Organisationsteam für diesen unvergesslich schönen Tag. Das Althandwerkertreffen ist jedes Jahr ein wichtiger Höhepunkt für uns.“

Lob für den unermüdlichen und langjährigen Einsatz erhielten die Seniorinnen und Senioren auch von lvh-Präsident Martin Haller: „Die Generation 65 Plus ist unverzichtbar für das Handwerk und für Südtirol. Jede und jeder Einzelne von euch stellt ein großes Vorbild dar und dafür möchten wir euch unsere Wertschätzung entgegenbringen.“ Auch der Bürgermeister der Gemeinde Ahrntal, Helmut Gebhard Klammer betonte die wertvolle Arbeit der Althandwerker/innen und dankte allen, die an diesem Tag nach Luttach gekommen waren. Den Ehrenschutz der Veranstaltung hatte Altlandeshauptmann Luis Durnwalder übernommen. Mit Charme und Anerkennung ließ er die anwesenden Seniorinnen und Senioren hochleben. Ehrengäste der Veranstaltung waren auch der ehemalige Parlamentarier Hans Berger, Parlamentarier Meinhard Durnwalder sowie die Landtagsabgeordneten Waltraud Deeg und Bernhard Zimmerhofer. Auch der nationale ANAP-Vizepräsident Giampaolo Palazzi hatte es sich nicht nehmen lassen, persönlich an der Veranstaltung teilzunehmen.

Das Althandwerkertreffen bot auch dieses Jahr ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Gegen 9 Uhr trafen die ersten Gäste ein und der Tag wurde mit einem Umtrunk und Häppchen eingeleitet. Anschließend begaben sich die Seniorinnen und Senioren auf den Festplatz, wo ein feierlicher Gottesdienst zelebriert wurde. Anschließend begann der gesellige Teil des Tages mit vielen Gesprächen und Gelächtern.

Im Rahmen der Veranstaltung werden jedes Jahr die ältesten Seniorinnen und die ältesten Senioren im Handwerk prämiert. Unter anerkennendem Applaus wurde die 96-jährige Marianna Degasperi Pichler, Friseurin aus Auer für ihren Einsatz für das Südtiroler Handwerk geehrt. Auch die 94-jährige Schneiderin aus Prettau Ida Benedikter und die 90-jährige Schneiderin Anna Gruber aus dem Ahrntal wurden gebührend gefeiert.

Bei den Herren war Sebastian Brugger, Schuster aus Bruneck mit 95 Jahren, der älteste Althandwerker beim diesjährigen Treffen. Ihm folgte der 93-jährige Tischler aus Kastelruth, Anton Pfattner und als drittältester wurde Franz Moroder, Bildhauer aus Gröden prämiert.

Vergeben wurde im Rahmen des landesweiten Seniorentreffens auch die Goldene Ehrennadel der Althandwerker/innen. Diese erhielt für drei Legislaturen als Bezirksobmann von Bozen Land Pichler Sebastian und für zwei Legislaturen als Landesobmann der Althandwerker/innen Johann Zöggeler.

Mit großem Applaus wurden alle gefeiert und das 61. Althandwerkertreffen klang anschließend gemütlich aus.