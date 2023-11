75 Jahre Herbstmesse

Bozen – Sie ist sozusagen die Mutter aller Messen und lockt jährlich tausende Besucherinnen und Besucher in die Hallen der Messe Bozen. Die Herbstmesse dreht sich heuer um Themen rund um das Wohlbefinden zu Hause und außerhalb der eigenen vier Wände und hat viele spannende und neue Highlights auf dem Programm. Mit dabei sind wieder die beliebte Biolife, die Messe für den bewussten Lebensstil und die Südtiroler Freiwilligenmesse.

Vom 9. bis 12. November dreht sich in der Messe Bozen alles um das „Wohlfühlen auf 360° – mit mehr Zeit für uns und unseren Liebsten“. Bereits zum 75. Mal wird die Herbstmesse veranstaltet. Heuer wartet sie mit einem besonders umfangreichen Programm auf: vier Tage, 20 Wohlfühl-Momente für Körper und Geist, 2.000 Quadratmeter lokales (Kunst)Handwerk, köstliches Essen und zahlreiche Highlights, Workshops und Kurse werden geboten. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf neue Ideen und Produkte von der Ernährung über die Freizeitgestaltung, Einrichten und Wohnen bis hin zu Mode und lokalem Kunsthandwerk freuen.

Highlights für einen umfassend guten Lebensstil

Die Highlights aus dem diesjährigen Programm auf einen Blick: Südtiroler Qualitätsbetriebe wie „Selbergmocht“ und verschiedene Tischlereien zeigen ihre kunsthandwerklichen Produkte. In einer „Me-Time-Zone“ finden täglich kostenlose Workshops und Kurse sowie Live-Shows statt. An diversen Infoständen wird auf die Themen Gesundheit, Ernährung, Sport und Freizeit eingegangen. Für alle TierliebhaberInnen gibt es einen eigenen Sektor Haustiere.

Anlässlich des 75. Jubiläums wird unter dem Namen „Back to the roots“ eine Retrospektive zur Herbstmesse inszeniert: Ein Bereich der Messe ist wie ein zentraler Platz im Retro-Stil mit Stühlen, Tischen und einer Bühne eingerichtet und wird passend zur Retrospektive bespielt. Auf dieser sogenannten „Piazzetta“ findet die Eröffnung sowie am Samstag und am Sonntag das Frühschoppen statt. Außerdem wird hier für das kulinarische Wohl gesorgt und täglich stehen besondere Aufführungen von verschiedenen StraßenkünstlerInnen und Tanzgruppen auf dem Programm. Im Rahmen des Jubiläums präsentieren sich auch einige der großen Fachmessen mit eigenen Ständen. Zudem feiert der „Hockey Club Bozen“ sein 90-jähriges Bestehen. Für Darts-Fans gibt es einen eigenen Spiele-Bereich der „Fidart“.

Biolife: Wichtigste Publikumsmesse für den bewussten Lebensstil

Im Rahmen der bedeutendsten italienischen Publikumsmesse für den bewussten Lebensstil Biolife werden 3.000 Qualitätslebensmittel direkt vom Produzenten angeboten. Bio-Streetfood Trucks laden unter dem Motto „Gut essen“ zu kulinarischen Leckerbissen ein. Im Bereich „Gustami Bio“ werden in Zusammenarbeit mit „Slow Food Südtirol“ biologische Weine und Olivenöle zum Verkosten serviert. Zudem gibt es mit den Themen Mode und Kosmetik zwei zentrale Schwerpunkte zur Nachhaltigkeit: Lokale ProduzentInnen präsentieren nachhaltige Kleidung. Die Initiative „Slow Fiber“ stellt nachhaltige Stoffe aus und informiert über neue Konzepte in der Modebranche. Gekrönt wird das Ganze von einer Modenschau auf der Biolife Fashion Stage, auf welcher außerdem weitere spannende Programmpunkte stattfinden. Eine besondere Neuheit gibt es in Sachen Kosmetik: Erstmals werden die neuen nachhaltigen Produkte der bekannten Bio-Fachmesse „SANA Bologna“ der Öffentlichkeit vorgestellt.

Südtiroler Freiwilligenmesse

Ein weiteres Highlight bildet die Südtiroler Freiwilligenmesse, die im Rahmen der Biolife an allen vier Messetagen stattfindet. Gemäß dem Auftrag „Gutes tun“ präsentieren 44 der wichtigsten Wohltätigkeitsorganisationen des Landes ihre Tätigkeit und erteilen Informationen dazu.

Infos unter: www.fieramesse.it/de/herbstmesse und www.biolife.it/de