80 Jahre Patronat Acli

Von: mk

Rom/Bozen – Mit einem Fest der Begegnung und einem internationalen Austausch hat das Patronat Acli in Rom sein 80-jähriges Bestehen gefeiert. Über 600 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Ehrenamtliche aus 22 Ländern kamen in Rom zusammen, um dieses besondere Jubiläum zu begehen. Von Südtiroler Seite waren KVW-Acli Patronatspräsidentin Margareth Fink und Patronatsdirektorin Elisabeth Scherlin anwesend.

Momente des Zuhörens, des Nachdenkens, des Feierns und des Miteinanders prägten die Veranstaltung, bei der jede und jeder einen persönlichen Beitrag einbrachte. Das Jubiläum wurde so zu einem Ereignis, das nicht nur Rückblick, sondern auch Zukunftsblick war: Mit neu gewonnener Energie setzt das Patronat Acli seine Arbeit im Dienst der Menschen fort – so wie seit 1945.

Bereits am Vortag des Festes wurden in Rom auch die Weichen für die kommenden Jahre gestellt. In Gesprächen mit dem Hauptsitz wurden die Finanzierungskriterien sowie strategische Schwerpunkte für das Jahr 2025/2026 festgelegt. Ziel bleibt es, die soziale Schutzfunktion des Patronats auszubauen und den Zugang zu Rechten weiter zu sichern – unabhängig von Herkunft, Alter oder sozialem Status.

„Dieses Jubiläum war weit mehr als eine Feier“, betont Elisabeth Scherlin, Patronatsdirektorin des KVW Acli in Bozen. „Es war eine Bestätigung unserer gemeinsamen Werte, ein Austausch über Grenzen hinweg und eine Ermutigung für die Zukunft. Das Patronat Acli ist bereit, mit Engagement und Leidenschaft auch die kommenden Herausforderungen anzupacken – in Südtirol und weit darüber hinaus.“ Im kommenden Jahr begeht dann das Patronat KVW Acli Südtirol sein 80 jähriges Bestehen.

Das Patronat Acli versteht sich seit seiner Gründung als Anlaufstelle für Menschen, die Unterstützung benötigen – sei es in sozialrechtlichen Fragen, bei Anträgen oder in Beratungssituationen. Mit einem engagierten Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen arbeitet das Patronat tagtäglich daran, soziale Rechte zu sichern und Menschen Teilhabe zu ermöglichen.

Das Patronat Acli ist bereit für die nächsten 80 Jahre.