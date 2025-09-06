Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > 88 Postdienstleister schränken Lieferungen in die USA ein
Die US-Post muss weniger Briefe und Pakete aus dem Ausland ausliefern

88 Postdienstleister schränken Lieferungen in die USA ein

Samstag, 06. September 2025 | 15:52 Uhr
Die US-Post muss weniger Briefe und Pakete aus dem Ausland ausliefern
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE RAEDLE
Von: APA/AFP

Wegen der von US-Präsident Donald Trump verhängten neuen Zölle ist der Brief- und Paketverkehr in die USA nach UN-Angaben um mehr als 80 Prozent eingebrochen. 88 Postdienstleister aus aller Welt hätten den Versand in die USA seit dem Wegfall einer Ausnahmeregelung für kleine Pakete Ende August ganz oder teilweise eingestellt, teilte die UN-Sonderorganisation Weltpostverein (WPV) am Samstag mit.

Die Zahl der Sendungen in der USA sei beispielsweise am 29. August – dem Tag des Inkrafttretens der neuen Regeln – im Vergleich zur Vorwoche um 81 Prozent zurückgegangen, erklärte der WPV. Es werde nun eine “neue technische Lösung” gesucht, um eine “Wiederaufnahme der Postdienstleistungen in die Vereinigten Staaten” zu ermöglichen.

Die USA hatten mit Stichtag 29. August bisher geltende Zollausnahmen für Pakete aus aller Welt mit einem Wert von unter 800 Dollar (rund 700 Euro) abgeschafft. Mit dem Wegfall der sogenannten De-minimis-Regel wird für viele Pakete nun der gleiche Zollsatz fällig wie für andere Einfuhren aus dem jeweiligen Herkunftsland – also beispielsweise 15 Prozent für Sendungen aus der EU.

Die neuen Regeln sorgten in vielen Ländern für Einschränkungen, darunter auch in Österreich. Die Österreichische Post stellte mit 26. August die Zustellung von Paketen in die USA vorerst großteils ein. Ausgenommen sind Geschenksendungen von Privatpersonen mit einem Wert von unter 100 Dollar, die auch als Geschenk gekennzeichnet sind. Dokumentensendungen sind von diesen Regelungen ebenfalls nicht betroffen. Außerdem können weiterhin Warensendungen mit dem Produkt “Post Express International” in die USA versendet werden, da diese einer anderen Abfertigungsart unterliegen.

