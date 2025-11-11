Aktuelle Seite: Home > Politik > Alarmierende Zahlen in der Pflegeausbildung
Nur zehn Vollzeitschüler an der Landesfachschule Hannah Arendt

Alarmierende Zahlen in der Pflegeausbildung

Dienstag, 11. November 2025 | 13:16 Uhr
Personenbetreuung: Qualität im Fokus
APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – An der Landesfachschule für Sozialberufe „Hannah Arendt“ sind im Schuljahr 2025/26 landesweit nur zehn Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler in der Ausbildung zur Pflegehelferin bzw. zum Pflegehelfer eingeschrieben. Demgegenüber stehen 95 Vollzeitschüler in der Ausbildung zur Sozialbetreuerin bzw. zum Sozialbetreuer. Auch im berufsbegleitenden Bereich, der vor allem auf Erwachsene und Quereinsteiger ausgerichtet ist, werden derzeit lediglich 37 Personen ausgebildet, verteilt auf Bozen und Bruneck. Diese Zahlen erfuhr die Landtagsabgeordnete Maria Elisabeth Rieder in einer von ihr gestellten Anfrage im Landtag.

“Diese Zahlen sind ein deutliches Warnsignal”, betont Maria Elisabeth Rieder, “die Pflegehilfe ist im Ausbildungssystem stark unterrepräsentiert – insbesondere bei jungen Menschen direkt nach der Pflichtschule. Das ist alarmierend wenig, wenn man bedenkt, wie groß der Bedarf an Pflegepersonal bereits heute ist.”

Laut Schätzungen der Landesabteilung Soziales und der Bezirksgemeinschaften werden in den kommenden Jahren mehr als 600 zusätzliche Pflege- und Betreuungskräfte benötigt. “Schon heute melden viele Seniorenheime und Sozialdienste massive Schwierigkeiten bei der Einstellung von Personal. Zwar bestehen auf Landesebene auch berufsbegleitende Ausbildungsmöglichkeiten, doch diese alleine werden den dringend benötigten Nachwuchs nicht sichern können. Gerade die geringe Zahl der Schüler zeigt, dass es zunehmend schwieriger wird, junge Menschen für eine Laufbahn in der Pflege zu gewinnen”, so das Team K.

“Die Pflege braucht junge Menschen. Wir müssen alles daran setzen, die richtigen Voraussetzungen zu schaffen – sonst verlieren wir eine ganze Generation potenzieller Pflegekräfte”, so die Team K Abgeordnete, “die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Wenn wir nicht jetzt handeln, wird sich der Fachkräftemangel in der Pflege in den kommenden Jahren dramatisch verschärfen.” Maria Elisabeth Rieder kündigt an, in nächster Zeit im Landtag einen entsprechenden Vorschlag einzubringen, um auf diese Entwicklung zu reagieren und konkrete Maßnahmen zur Stärkung der Pflegeausbildung zu diskutieren.

tk

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Kommentare
138
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Kommentare
134
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Pitbull-Angriff in Bozen
Kommentare
46
Pitbull-Angriff in Bozen
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Kommentare
38
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Die geheimen Sinner-Bäume
Kommentare
35
Die geheimen Sinner-Bäume
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 