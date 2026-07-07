A22: Gesellschafter stehen geschlossen hinter Vergabeverfahren

Von: luk

Trient – Heute hat am Unternehmenssitz in Trient die ordentliche Gesellschafterversammlung der Brennerautobahn AG stattgefunden.

Die Gesellschafter nahmen dabei zunächst mit Zufriedenheit die Entscheidung des Infrastruktur- und Transportministeriums (MIT) zur Kenntnis, das laufende Ausschreibungsverfahren zur Neuvergabe der Autobahnkonzession fortzusetzen.

Zugleich bekräftigten sie erneut ihre Geschlossenheit für die von der Gesellschaft verfolgte Strategie, um den Zuschlag für die neue Konzession zu erhalten – ein Ziel, für das sie ihre volle Entschlossenheit zum Ausdruck brachten.

Anschließend genehmigten die Gesellschafter die Bilanz 2025 und beschlossen – in Fortführung der in den vergangenen Jahren getroffenen Beschlüsse – eine Dividende von 23 Euro je Aktie auszuschütten, was einem Gesamtbetrag von 35,3 Millionen Euro entspricht.

Die Unternehmensführung und insbesondere die Ergebnisse im Bereich der Verkehrssicherheit wurden einhellig gewürdigt: Die Unfallrate sank auf 14,54 Punkte und liegt damit deutlich unter dem gesamtstaatlichen Wert von 27 Punkten. Auch die Nachhaltigkeitsbilanz 2025 wurde gewürdigt: Sie wurde auf freiwilliger Basis nach den europäischen Nachhaltigkeitsberichtsstandards ESRS (European Sustainability Reporting Standards) erstellt und spiegelt das Engagement der Gesellschaft für eine umweltschonende intermodale Korridormobilität wider.

In Übereinstimmung mit den bisherigen Beschlüssen hat die Gesellschafterversammlung den Verwaltungsrat damit beauftragt, insgesamt 34,5 Millionen Euro aus dem Eisenbahnfond an den Staat zu überweisen. Es handelt sich dabei um den Beitrag, der im Laufe des Jahres 2025 zurückgestellt wurde und zu den bisher geleisteten Zahlungen hinzukommt, womit sich der Gesamtbetrag nunmehr auf 657,7 Millionen Euro beläuft. Dieser ist für die Finanzierung der Bahnstrecke vom Brenner nach Verona und insbesondere für den Bau des Brenner-Basistunnels und die damit verbundenen Nebenbauwerke bestimmt.