“Abstimmung mit den Füßen” stoppen

Von: ka

Bozen – Die vom Unternehmerverband in Auftrag gegebene Studie und die aktuellen Zahlen der Arbeitsmarktbeobachtung des Landes bringen auf dramatische Weise ans Licht, was viele junge Südtirolerinnen und Südtiroler schon seit Jahren beschäftigt.

Neu ist allerdings, dass zu den jungen Einheimischen, die im Ausland studieren und dort hängen bleiben, sich jene gesellen, die ihre heimische Arbeitsstelle kündigen, um ins Ausland abzuwandern.

An Gründen für diese für eine Minderheit verheerende Entwicklung mangelt es nicht, doch sind es wohl die höheren Gehälter und besseren Karrierechancen in Verbindung mit den niedrigeren Lebenshaltungskosten, die viele Südtiroler ins Ausland ziehen.

Die Ursachen sind durchwegs hausgemacht. Während eine Fülle von Gesetzen und Verordnungen samt ihren Schlupflöchern dafür sorgt, dass Wohnraum dem Wohnungs- und Mietmarkt entzogen wird, um ihn touristisch zu nutzen oder an Ausländer zu verkaufen, wird wenig getan, um Leerstand gesetzlich und steuerlich zu “bestrafen”. Das zeigt sich vor allem daran, dass der Mietmarkt leer gefegt ist. So manche Rückkehr scheitert nicht an den hohen Mieten, sondern schlicht daran, dass es keine Mietwohnungen gibt.

Es ist fünf vor zwölf, das Land kann sich nicht einfach wegducken und mit dem Finger auf Rom zeigen. Wie die nackten Zahlen nahelegen, ist Südtirol durch jahrelange Fehlentwicklungen in eine Sackgasse geraten, in der das Land riskiert, seine eigenen Kinder “zu fressen”.

Soll diese “Abstimmung mit den Füßen” gestoppt und umgekehrt werden, gilt es harte Entscheidung zu treffen. Dazu gehören auch der Mut und die Durchsetzungsstärke, manchen auf die Füße zu treten. Ändert sich hingegen nichts, wird Südtirol zu einer Art “alpinem Monte-Carlo”, zu einem Land, in dem nur noch ältere Wohlhabende und deren billige Dienstboten leben werden. Wollen wir das?