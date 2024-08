Albertoni: Eine intensive und prägende Zeit

Von: luk

Bozen – Marina Albertoni, Direktorin der Landesabteilung Hochbau und technischer Dienst, tritt am 1. September in den Ruhestand. Landeshauptmann Arno Kompatscher wünschte ihr bei einem Abschiedstreffen alles Gute.

Marina Albertoni war seit 2018 Direktorin der Abteilung Hochbau und technischer Dienst. Nach dem Abschluss des Architektur-Studiums in Venedig hatte Albertoni sich auf Raumordnung in Entwicklungsländern spezialisiert. Sie arbeitete als Architektin in Burkina Faso und in Argentinien. Marina Albertoni trat vor 28 Jahren im Landesamt für Sanitätsbauten erstmals eine Arbeitsstelle in der Landesverwaltung an.

“Es war eine intensive und prägende Zeit auf beruflicher, sozialer und persönlicher Ebene. Es waren Jahre großer Zufriedenheit, aber auch vieler Herausforderungen, die ich mit Kollegen aus der gesamten Verwaltung begegnen durfte. Die aufrichtige und professionelle Beiträge meiner Kollegen gaben mir das Gefühl, Teil eines großartigen Teams zu sein”, betonte Marina Albertoni.

Landeshauptmann Arno Kompatscher bedankte sich bei Albertoni für ihr Engagement für das Land Südtirol. Er nannte sie ein Vorbild für Frauen, auch technische Berufe zu ergreifen und Karriere zu machen. “Mithilfe der Expertise von Marina Albertoni konnten wir landesweit viele wichtige Bauprojekte umsetzen. Ihr Lebenslauf spiegelt die Chancengleichheit und Diversität wider, die die Südtiroler Landesverwaltung als Arbeitgeberin bietet”, betonte Kompatscher.