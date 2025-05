Alle sieben Naturparkhäuser ab 6. Mai geöffnet

Von: idr

Bozen – Nach den Naturparkhäusern Texelgruppe, Trudner Horn und Schlern-Rosengarten starten ab morgen auch die weiteren vier Naturparkhäuser – Rieserferner-Ahrn, Drei Zinnen, Fanes-Sennes-Prags und Puez-Geisler – in die Sommersaison.

Ziel ist es, die Besonderheiten der Südtiroler Naturparks aufzuzeigen und für einen sorgsamen Umgang mit diesem wertvollen Gut zu sensibilisieren. „Unsere Naturparkhäuser bringen Groß und Klein die Schönheit und Vielfalt der Natur näher – anschaulich, spielerisch und stets mit viel Liebe zum Detail“, unterstreicht der Landesrat für Umwelt, Natur und Klimaschutz Peter Brunner. „Wer die Natur selbst erlebt und versteht, entwickelt auch ein Bewusstsein dafür, wie wertvoll und schützenswert sie ist.“

Sonderausstellungen und Angebote für Familien

Um das zu erreichen, haben die verantwortlichen Museumsvermittlerinnen und -vermittler wieder verschiedene Informations- und Veranstaltungsangebote vorbereitet. Jedes der sieben Häuser wartet mit einer neuen Sonderausstellung auf. Im Naturparkhaus Fanes-Sennes-Prags in St. Vigil in Enneberg etwa wird die Ausstellung „Der Wolf ist da – Eine Menschenausstellung“ gezeigt, die das brisante Thema der Rückkehr des Wolfes in die Alpen aufgreift. Im Naturparkhaus Schlern-Rosengarten in Seis begibt man sich in der Sonderausstellung „Caldera: Spurensuche im Supervulkan“ auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Unter Sonderausstellungen in den Naturparkhäusern gibt es einen Überblick über alle Häuser.

Weiterhin stattfinden werden auch die Kinderwerkstätten mit dem Maskottchen Daksy. Auch die Familienwanderung wird es wieder in allen Naturparks geben, und zwar am 20. September. Mit geschulten Guides lernen dort auch die Kleinsten die Natur hautnah und spielerisch kennen. “Wenn es uns gelingt, bereits in jungen Jahren die Begeisterung für die Natur zu wecken, haben wir den Grundstein für einen achtsamen Umgang mit der Natur gelegt“, betont Johanna Berger, Koordinatorin des Bereichs Naturparkhäuser und Umweltbildung im Landesamt für Natur, die Bedeutung der Initiativen für Kinder und Jugendliche.

Die Öffnungszeiten

Die Naturparkhäuser sind von Dienstag bis Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18.00 Uhr und im Juli und August auch sonntags geöffnet. Der Eintritt ist frei und auch alle Veranstaltungen sind kostenlos zugänglich. In den Sommermonaten sind die Besucherzentren an ausgewählten Tagen auch abends geöffnet.

Alle Infos zu den Öffnungszeiten gibt es im Web unter Naturparkhäuser und Infostellen. Dort findet sich auch die digitale Broschüre, die einen Überblick über das gesamte Sommerprogramm gibt. Im Bereich Veranstaltungen schließlich können alle Veranstaltungen der Naturparkhäuser eingesehen und auch gleich gebucht werden.