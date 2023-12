Alpenadvent Sarntal: Das verlängerte Wochenende um Mariä Empfängnis kann kommen

Sarnthein – Der 19. Alpenadvent Sarntal ist bereits zwei Wochenenden alt. Die Zwischenbilanz der engagierten Stand-Betreiber fällt dabei sehr positiv aus. Nun freuen sich die Veranstalter des urigen Weihnachtsmarkts im Herzen Südtirols auf das lange Wochenende um den 8. Dezember und auf den Schluss-Spurt bis zum 23. Dezember.

Der Alpenadvent Sarntal setzt seit seiner Erstausgabe im Jahr 2004 auf Tradition und gelebtes Sarner Handwerk. Das ist auch heuer im Rahmen der 19. Ausgabe nicht anders. Die verschiedenen Produzenten bieten an 19 schön dekorierten Holzständen ihre Artikel aus heimischer Herstellung an, verarbeitet werden dabei natürliche Rohstoffe wie Wolle, Leder oder Holz. Zum Kauf werden aber auch Produkte wie Speck, Käse oder Honig angeboten, oder Erzeugnisse aus der Sarner Latsche, die besonders intensiv duftet. Selbstverständlich werden die hungrigen und durstigen Gäste an den Versorgungsständen vorwiegend mit Sarner Spezialitäten verwöhnt.

Nach den ersten beiden Wochenenden ziehen die Veranstalter um Präsidentin Renate Biedermann eine erste Bilanz: „Wir sind, was die Besucheranzahl angeht, sehr zufrieden. Wir durften an den vergangenen beiden Wochenenden viele Gäste aus Südtirol, dem norditalienischen Raum und aus den umliegenden Alpenländern begrüßen. Trotzdem war es nicht so, dass wir überlaufen waren – das wollen wir auch nicht. Wir möchten weiterhin jene Menschen ansprechen, die sich abseits der Hektik ganz besinnlich auf Weihnachten einstimmen möchten.“

Viel weihnachtliche Musik und es dreht sich alles um das Thema Lebende Krippe

Auch das Rahmenprogramm, welches die Veranstalter um Koordinatorin Brigitte Eder auf die Beine gestellt haben, ist sehr ansprechend. An allen Tagen, an denen der Alpenadvent Sarntal geöffnet ist, treten verschiedene Sing- und Musikgruppen im Ortszentrum von Sarnthein auf. Eine besondere Attraktion ist in diesem Jahr die Lebenden Krippe im Pfarrgarten, die von der Sarner Bauernjugend organisiert wird und jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr zu bestaunen ist.

Ein Fixpunkt im Programm ist auch die Krippenausstellung im Rohrerhaus, die jeweils von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet ist. Nicht zu kurz kommen sollen auch die Kinder, die etwa in der Bastelstube bestens aufgehoben sind und Weihnachtsdekoration für zu Hause basteln können. Zudem gibt es für die kleinen Besucher auch ein Sammelspiel, bei dem sie eine kleine Steckkrippe gewinnen können. Mit einer romantischen Kutschenfahrt (14.00 bis 18.00 Uhr) lässt sich Sarnthein hingegen besonders gut erkunden.

Nützliche Infos zum Alpenadvent Sarntal

Infos zu den Öffnungszeiten: Der Alpenadvent Sarntal ist noch am 8., 9., 10.; 16., 17.; und 23. Dezember jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr für alle Besucher geöffnet. Die Gastronomiestände bleiben bis 19.30 Uhr offen.

So erreichen Sie das Sarntal: Von Bozen fahren Besucher mit ihrem Auto in Richtung Norden fahrend über die SS 508 (Sarntaler Straße) in zirka 20 Minuten ins Sarntal. Außerdem ist das Sarntal auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. Die Busse der SAD Nahverkehr AG verkehren im Stundentakt (https://www.sad.it/de).